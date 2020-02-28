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Литовский профессор пояснил особенности поведения при коронавирусе

  • 28.02.2020, 16:25
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Литовский профессор пояснил особенности поведения при коронавирусе

Есть два варианта реакции.

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, профессор Саулюс Чаплинскас констатирует, что прошло время разумной реакции на коронавирус (COVID-19): не прислушались к советам специалистов, распространяется дезинформация, страх и поведение людей приводят к серьезным социальным и экономическим последствиям, пишет ru.delfi.lt.

«В первую очередь страх возрос после жутких заголовков в англоязычных СМИ. Эксперты считают, что результат может быть таким же, как во время эпидемии гриппа 1918 г., когда вирус унес жизни 50 млн. или нынешнего кризиса в связи с ВИЧ, которого как будто никто не видит», – писал Чаплинскас в фейсбуке. «Когда появился новый патоген, китайцы дали всему миру время на подготовку. Мы видим, что китайцы предприняли меры. Кто-то думал, что, может быть, Европы и Америки это не коснется», – предположил профессор.

Нынешние реакции он разделил на две группы: у одних страх преувеличен, другие, напротив, считают, что тут нет ничего страшного. По словам профессора, сейчас возможны два сценария.

«Возможно, будет что-то вроде ситуации с пандемическим гриппом, он потом укоренится как ВИЧ и будет циркулировать. Всеми средствами (карантин и др.) пытаются отсрочить распространение вируса, чтобы, если возможно, "закрыть" его, чтобы он не закрепился в популяции», – заметил Чаплинскас.

«Сейчас стало ясно, что пути распространения сложно пресечь, поскольку он распространяется воздушно-капельным путем и через экскременты», – сказал профессор.

Кроме того, выясняется, что один больной может заразить не меньше двоих человек.

«Когда речь идет о гриппе, то больной заражает меньше людей. Это значит, что в плане распространения он опаснее гриппа. (…) Это значит, что он будет распространятся и дальше», – сказал Чаплинскас, заметив, что дополнительная проблема - продолжительный инкубационный период коронавируса.

По словам профессора, на ранних стадиях вирус обычно находят в носоглотке, а на поздних - только в экскрементах.

Чаплинскас заметил, что по нынешним данным от COVID-19 умирают около 2% или меньше взрослых. Этот вирус опаснее гриппа.

«И еще - от гриппа сейчас есть прививки и лекарства. От коронавируса прививки в лучшем случае появятся через год, с лекарствами непонятно, пробуют разные варианты: от малярии, от ВИЧ, от гриппа, но пока нельзя сказать, что найден подходящий вариант. По сути все зависит от того, удастся ли организму человека справиться с этой болезнью», – заметил профессор.

Он также обратил внимание, что больше всего смертность была среди пожилых людей, только в 0,9% случаев у скончавшихся не было хронических заболеваний. Как и в случае с гриппом, этот вирус опаснее для людей с ослабленным иммунитетом, для людей с хроническими заболеваниями.

«Хорошая весть - дети болеют этим вирусом реже. До конца непонятно, почему, может это обусловлено какими-то иммунными особенностями. Еще хорошая весть – болезнь через плаценту не передается плоду. Плохая новость – можно заболеть повторно и повторно болезнь проявляется в более серьезной форме», – сказал Чаплинскас.

Он обратил внимание на то, что у 80% заболевших болезнь проявляется в легкой форме. 20% нуждаются в госпитализации, 5% попадают в реанимацию, 2% умирают.

В прессе сообщают, что жители скупают медицинские маски.

«Это то, о чем мы с вами говорим, мир не готов, не слышит. Мы постоянно об этом говорим, но нас ограничивают, наказывают за просвещение людей», – сожалел профессор.

«Мы сразу подчеркнули: маску должны носить больные. В Китае носят все, потому что там неясно, кто болен. Китайцы привыкли ходить в масках из-за загрязнения воздуха. Нам кажется смешным, когда здоровый человек ходит в маске. Ведь он охвачен иллюзией защиты, а этого нет», – сказал Чаплинскас.

Но он надеется, что в Литве станет нормой ношение маски больными людьми.


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