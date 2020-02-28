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35 фактов о Виктории Азаренко, которые вы могли не знать

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  • 28.02.2020, 16:36
35 фактов о Виктории Азаренко, которые вы могли не знать

На турнирах ела ссобойки, хотела все бросить до первой большой победы, но бабушка отговорила.

Виктория Азаренко переживает сложный период в карьере. Из-за судебного процесса по опеке над сыном теннисистка пропустила старт сезона-2020 и свой любимый Australian Open, который выигрывала в 2012-м и 2013-м годах, а также матч Кубка Федерации против Нидерландов. В тур экс-первая ракетка мира вернется только в марте – белоруска пока заявлена на турнир в мексиканском Монтерее, пишет «Трибуна».

Азаренко в любой ситуации постоянно на слуху, ее достижения известны. Очень трудно рассказать о 30-летней минчанке что-то новое и интересное. Но мы попытались сделать это – и получилась история человека, который вырос в звезду мирового масштаба благодаря трудолюбию и благодаря некоторым обстоятельствам, кардинально повлиявшим на жизнь.

***

1. Папа был инструктором по вождению, а мама работала методистом в столичном Дворце тенниса. Алла Валентиновна часто брала дочь с собой на работу. Любимым занятием девочки было набивать мяч о стену. Однажды Вика сделала о стеночку 1460 ударов. Рекорды служили оправданием, когда мама по каким-то причинам начинала злиться. Всю родительскую агрессию теннисистка разбивала словами: «Что ты на меня кричишь!? Я сегодня 20 раз набила правой рукой». В конце концов, постоянный стук мяча о стену прилично всех достал. Однажды к девочке подошла тренер Валентина Ржаных и потащила в свою группу.

2. Помимо тенниса будущая первая ракетка мира занималась фортепиано. В какой-то момент пришлось выбирать между спортом и искусством. Виктория выбрала спорт, чем очень огорчила своего педагога по фоно. Тот видел в девочке огромный потенциал и хотел, чтобы она поступила в консерватории.

3. В детстве Виктория была невысокой, постоянно носилась и шумела. За это друзья прозвали ее Мухой. Любимыми играми были «Казаки-разбойники» во Дворце тенниса или вокруг своего девятиподъездного дома, «резиночки» с подружками в школе, футбол и баскетбол с друзьями старшего брата. Лучше всего получалось в «резиночки». Даже когда девочки держали резинку выше головы, Вика все равно допрыгивала.

4. Чтобы стимулировать дочь к успехам в теннисе, мама после удачных матчей покупала ей шоколадки или водила в кафе. Однажды за победу пообещала поход в «Макдональдс». Виктория разнервничалась из-за биг-мака и начала проигрывать. И крикнула маме, сидевшей на трибуне: «А в «Макдональдс» мы все равно пойдем?» Это был последний раз, когда девочке обещали плюшки за победу.

5. Свой способ воздействия на подопечную был и у Валентины Ржаных. Если Виктория начинала играть плохо, тренер отводила ее в сторонку и хорошенько трясла за плечи, чтобы та пришла в себя.

6. Помимо бургеров Вика очень любила мороженное, сериал «Бригада», который знала почти наизусть, и фильм «Бумер». А еще своих плюшевых медведей, которых каждое утро аккуратно расставляла на кровати.

7. Хотела проколоть себе нос, но мама запрещала. Говорила: «Вот заработаешь денег на бриллиант, тогда и прокалывай».

8. Вика хорошо училась в школе ровно до тех пор, пока полностью не погрузилась в теннис. Самым проблемным уроком стала математика. А вот география, биология, истории и языки всегда давались девочке легко.

9. Первую ракетку Азаренко подарила Элеонора Петрова – жена Геннадия Петрова, человека, который очень много сделал для развития белорусского тенниса. Три ракетки отдала Ольга Барабанщикова. А Владимир Волчков с одного из американских турниров привез настоящие фирменные кроссовки, в которых Вика поехала на Кубок Кремля и выиграла его. Главным призом там был компьютер «Макинтош».

10. Из-за сложной финансовой ситуации родители Виктории не могли сопровождать дочь на каждом турнире. Поэтому с 10 лет юная теннисистка ездила на соревнования одна. Когда же мама выбиралась вместе с ней, то включался режим экономии: спали с дочкой на одной кровати, питались тем, что Азаренко-старшая брала с собой из Минска.

11. Теннисное мастерство Вика совершенствовала за границей – в Испании и США. Выехать из Беларуси смогла благодаря личному спонсору – главе компании «Белтехэкспорт», специализировавшейся на продаже оружия и спецтехники, Владимиру Пефтиеву. Бизнесмен был большим любителем тенниса. Он разглядел в Виктории потенциал и предоставил возможность тренироваться на кортах основанного им детского теннисного клуба, а также участвовать в турнирах. Именно на деньги Пефтиева Азаренко уехала в Марбелью.

12. После переезда в США Вика продолжительное время жила дома у российского хоккеиста Николая Хабибулина. Азаренки и Хабибулины дружат довольно давно. Жена Николая Виктория родилась и выросла в Минске, занималась здесь теннисом и хорошо знала и Вику, и ее маму. Активно помогать белоруске хоккеист начал за пару лет до отъезда – в 2004-м. Виктория прилетела на юниорский US Open и обнаружила в аэропорту, что багаж отсутствует. Узнав об этом, Николай вместе с супругой примчался в Нью-Йорк из Тампы и привез всю необходимую экипировку – их дочь занималась теннисом. Более того, всю неделю, что шел турнир, они провели рядом с белоруской.

13. Именно Хабибулин посоветовал Виктории португальского тренера Антонио ван Гричена, с которым у белоруски случился первый серьезный прорыв в результатах. Как только пиренеец увидел юную теннисистку, он смутился. Говорил, что она похожа на спагетти, но все же взялся за ее огранку.

14. В 15 лет Вика уже имела приличную команду из трех тренеров, врача, массажиста и спонсора.

15. Сыграла против Штеффи Графф и Андре Агасси в благотворительном матче в 16 лет. Великие теннисисты давали уроки тинейджерам – Азаренко и Майку Брайану. Игра, за которой наблюдало порядка восьми тысяч зрителей, закончилась победой ветеранов.

16. Графф – любимая теннисистка Виктории. Маленькой девочкой ей нравилось наблюдать за немкой, нравилась ее игра и поведение на корте. Неудивительно, что белоруска стала копировать удары кумира и ее даже называли новой Штеффи Графф.

17. Еще одним кумиром была Наталья Зверева. Когда Вика только начинала заниматься, она подавала Наталье мячи на турнирах во Дворце тенниса.

18. В серьезных юниорских турнирах дебютировала в Минске в августе 2002 года. В первом же матче проиграла россиянке Ольге Пучковой. В 2005-м выиграла юниорский Australian Open и по итогам года была признана лучшей молодой теннисисткой мира. В Австралии выдала замечательный перфоманс, не проиграв в одиночном разряде ни одного сета в шести матчах. Стала чемпионкой и в паре вместе с новозеландкой Мариной Еракович. Что интересно, партнершу по дуэту легко прошла в одиночке.

19. 28 января 2012 года стала первой белорусской теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде и первой ракеткой мира.

20. После турниров анализирует и пересматривает только проигранные матчи. Поэтому когда выигрывает титул, обходится без разборов полетов.

21. В 2009 году снялась полуобнаженной для мужского журнала FHM – позировала в бикини. Результатом работы осталась довольна. Говорила, что понравился процесс. При этом признавалась, что чувствовала себя не в своей тарелке: была не игроком, а манекеном.

22. Музыкальные вкусы постоянно менялись. В детстве любила русский рэп (вероятно, ДЕЦЛа, от которого тогда тащились многие). Чуть позже подсела на Бритни Спирс и Рианну. Говорит, в плеере есть абсолютно все альбомы чернокожей певицы. Из русскоязычных исполнителей в свое время белоруску зацепил Иван Дорн со своей «Лова-Лова». Очень любит русский рок. Среди любимых групп ДДТ и «Звери», на концерте последних даже удалось побывать. При этом любимая песня Виктории – хит U2 «One».

23. Музыкальная мечта не сбудется никогда. На концерте Майкла Джексона побывать не удастся.

24. В 2010-м вместе с Каролин Возняцки сыграла в Минске в теннис против Александра Лукашенко, после чего диктатор подарил девушкам кортик, памятные монеты «Крест Ефросиньи Полоцкой», исполненные из чистого серебра, инкрустированного сусальным золотом и драгоценными камнями, и две пары маленьких детских валенок для первенцев.

25. С правителем Беларуси познакомилась в восемь лет. Лукашенко приехал во Дворец тенниса на один из минских турниров и ему должны были вручать цветы от юных теннисистов. Девочкой, которая дарила букет диктатору, и была Вика Азаренко.

26. Однажды прямо во время теннисного розыгрыша Азаренко упала в обморок. Это случилось в 2010-м году на USA Open. Перед матчем с Гизелой Дулко белоруска разминалась в тренажерном зале и потеряла сознание во время спринтерского рывка, ударившись рукой и головой. Первое время чувствовала себя нормально, но уже в первом сете Виктории стало хуже – голова начала болеть и кружиться, появились проблемы со зрением. В какой-то момент Азаренко почувствовала слабость и рухнула на корт. На площадку выбежала бригада врачей. Теннисистку подняли, усадили в специальное кресло-каталку, наложили на область шеи пояс со льдом и повезли в больницу, где диагностировали легкое сотрясение мозга.

27. За год до первой победы на Australian Open Виктория хотела завершать карьеру. Говорила, что устала от всего, потеряла желание играть и захотела домой. Отговорила теннисистку бабушка Нина. Она рассказала о своей жизни после Второй Мировой войны, жизни мамы в Беларуси в начале 90-х. После беседы Виктория осознала, что не стоит жалеть себя из-за проигранных матчей, ведь в мире полно людей, которые живут в гораздо более сложных условиях. Бабушка Нина «виновна» и в том, что в теннисе есть именно Виктория Азаренко. Родители хотели назвать дочку Дашей, но бабушка настояла на Вике.

28. За рулем Азаренко с десяти лет. Папа-инструктор подкладывал под попу подушечку, чтобы девочка видела дорогу, и Виктория училась вождению. В 16 в Америке сдала на права и взяла в ренту машину. Спустя годы отблагодарила родителей за заботу: папе подарила Lexus, маме – Mercedes S550.

29. Во время одной из побывок в Минске была оштрафована за переход улицы на красный свет. Азаренко пробежала через дорогу на запрещающий сигнал, ее остановил инспектор ГАИ и заставил заплатить штраф.

30. Инициировала открытие благотворительного фонда «Сердце, которое будет мечтать». Планировала помогать детям с тяжелыми болезнями и исполнять их мечты, какими бы они ни были. Но идея осталась нереализованной. Фонд так и не заработал.

31. Любит красное вино. Виктории нравится пробовать новые вина, открывать вкусы и ароматы. На этот напиток теннисистка подсела вскоре после переезда в Монте-Карло и начала работы с тренером Сэмом Сумиком.

32. Кайфует от серфинга. Впервые на доску встала в 2011 году. Признавалась, что было удивительно и весело.

33. В 2013-м на некоторые время сменила гражданство на бельгийское. После второй победы на Australian Open Азаренко вручили кубок с ошибкой в гравировке. Вместо аббревиатуры BLR, что в мировом спорте означает Беларусь, написали BEL – Бельгия. Виктория отреагировала на это спокойно, заявив, что главное – титул. А какую страну она представляет все, и так знают.

34. Если бы не теннис, стала бы актрисой или моделью.

35. За карьеру Виктория Азаренко заработала 30 миллионов 355 тысяч долларов.


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