Названы автомобили, которые не боятся пробегов за 300 тыс. км 28.02.2020, 16:48

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Эксперты изучили показатели более 15,8 млн автомобилей, находящихся на ходу.

Самым "долговечным" автомобилем оказался Toyota Land Cruiser – 15,7% из принявших участие в исследовании внедорожников проехали более 320 тыс. км., передает msn.com.

Рейтингом поделился американский портал iSeeCars, эксперты которого изучили показатели более 15,8 млн автомобилей, находящихся на ходу.

Однако впечатляющий результат Land Cruiser может быть обусловлен и тем, что его тираж в США невелик – за прошлый год в стране приобрели всего 3,54 тыс. внедорожников.

Следом с заметным отрывом следует еще одна Toyota – Sequoia, результат которой составил 9,2%. "Бронза" досталась Ford Expedition – у 5,2% осмотренных машин на одометре значился пробег более 300 тыс. км.

Далее следует Chevrolet Suburban с показателем 4,9% и единственный кроссовер, пробившийся в первую пятерку – гибридный Toyota HighLander с результатом 4,2%.

В среднем из автомобилей всех брендов после 300 тыс. км на ходу остается только 1%.

Лучший результат среди среднеразмерных SUV продемонстрировал Toyota 4Runner – 3,9%, а среди компактных – Honda CR-V со скромным показателем 1,1%.

Из премиальных автомобилей эксперты выделили Lincoln Navigator, 2,6% из которых все еще служат владельцам, преодолев более 300 тыс. км, Acura MDX (1,6%) и BMW X3 (0,2%).

Также неплохие результаты показали Honda Ridgeline (3,0%), Toyota Tundra (2,9%), Honda Odyssey (2,7% ), Toyota Avalon (2,6%), Honda Civic (2,3%), Toyota Prius (2,0%) и Honda Accord (1,8%)

Для спорткаров планку снизили до 240 тыс. км. Победителями в сегменте стали Audi TT с показателем 4,1%, Dodge Charger c 3,0% и Ford Mustang Coupe с 2,3%.

Лучшей среди электрокаров, для которых порог вновь снизили – до 160 тыс. км – ожидаемо стала Tesla Model S, результат которой составил 2,3%.

К слову, именно Model S стала первой машиной на электротяге, преодолевшей отметку в 1 млн км. Автомобиль-рекордсмен принадлежит жителю Германии, который "наездил" невероятное количество километров всего за пять лет.