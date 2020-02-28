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Гонконгского медиамагната задержали за участие в протестах

  • 28.02.2020, 16:56
Гонконгского медиамагната задержали за участие в протестах
Джимми Лай
Фото: Lam Chun Tung / The Initium Media / Associated Press

Джимми Лай известен критикой в адрес властей Гонконга и Китая.

Власти Гонконга арестовали основателя компании Next Media Джимми Лая за участие в демонстрации 31 августа, а также по обвинению в угрозах журналисту. Об этом пишет South China Morning Post. Власти КНР считают Лая одним из организаторов протестов, передает tvrain.ru.

Задержанный предстанет перед судом 5 мая.

Обвинение в запугивании связано с конфликтом медиамагната с журналистом газеты Oriental Daily, которого он обругал в 2017 году. Это пропекинское издание считается главным оппонентом продемократической Apple Daily, принадлежащей Лаю. Полиция общалась с Лаем в 2018 году, но расследование так не было продолжено.

Бизнесмен был задержан произошел на фоне спада протестного движения, вызванного в том числе вспышкой коронавируса, отмечает The New York Times. До недавнего времени продемократические демонстрации проходили каждую неделю.

В 2009 году Forbes оценивал состояние Джимми Лая в 660 миллионов долларов. Он известен критикой в адрес властей Гонконга и Китая.


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