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«Люди прибывают и прибывают»

  • 28.02.2020, 17:01
«Люди прибывают и прибывают»
Фото: onliner.by

Что сейчас происходит в «карантине» для иностранцев.

Около двух недель назад под Минском открылся второй «карантин» для людей, которые посещали эпидемически неблагополучные районы. Изначально в изоляцию отправлялись только китайские студенты, однако сейчас география прибывающих в «Загорье» расширилась. Как рассказали Onliner врачи реабилитационного центра, на днях к ним поступила белоруска, а в понедельник здесь ждут большое «новое поступление».

— В понедельник поступило 15 китайцев и одна белоруска, а за неделю ждали поступления еще 25 человек. В понедельник будет заселено очень большое количество пациентов, потому что люди прибывают и прибывают из разных стран. Уже далеко не только из Китая.

Как журналистам объяснили, часть врачей сейчас не работает — их распустили по домам. Сперва им говорили, что уже 23 марта их вернут на работу, однако сейчас об этом речи не идет — судя по всему, срок карантина будет увеличен.


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