Страна Мальборо 2 Сергей Елединов

28.02.2020, 17:15

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Сергей Елединов

О плодах коррупции в РФ.

В моей армейской юности был такой термин "страна Мальборо" – вымышленная страна, в которую якобы "уходят" исчезнувшие материальные ценности и финансы. Пропавшие и потерянные, естественно, потому что по определению в армии не воруют. Сейчас, даже судя по официальным публикациям о расследованиях дел некоторых персонажей современной российской действительности, дела в стране Мальборо идут очень неплохо. Настолько хорошо, что даже российский президент, выступая 20 февраля на заседании коллегии ФСБ, наказал: "Одним из безусловных приоритетов вашей работы остаётся обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции… более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики и выявлять преступные схемы… в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах… активизировать антикоррупционную работу, особенно в том, что касается национальных проектов". Может, конечно, показаться, что похожее уже говорилось, но тем не менее на этот раз путинские слова прозвучали как призыв принять чрезвычайные меры.

Позволю себе несколько банальностей, прежде чем рассмотреть национальную особенность строительства страны Мальборо. Коррупция и воровство существуют везде, где есть материальные ценности и где циркулируют финансовые потоки. Этот порок интернациональный: если есть источник воды, то возникает желание напиться. Человек по природе своей грешен. Любые армии и любые спецслужбы не исключение, в них тоже служат живые и очень разные люди. Очевидно, что коррупция и мздоимство негативно влияют на экономику и обороноспособность любой страны. Ну и, осознавая всю порочность этих явлений, нужно заметить: они являются частью осознанной деятельности человека, ведь воруя или принимая взятку, офицер или чиновник действует, так сказать, "по уму.

В России ситуацией обеспокоен не только президент. Многие эксперты по финансам, экономике и праву высказали озабоченность относительно размера "ушедших в никуда" ресурсов. Даже по самым скромным оценкам, бюджет российской страны Мальборо представляется фантастическим: деньги украдены из бюджета, и это может быть чревато фатальными последствиями для экономики. Понятно, что при реализации крупных проектов с выделением больших средств появление различных преступных схем практически неизбежно. Используя слова известного героя, можно сказать, что правопорядок в стране определяется не наличием воров и объёмом украденного, а умением властей с этим справляться.

Здесь и таится главный посыл президентской речи: вам и карты в руки. А вот что действительно попадает в руки и куда уходит – большой вопрос, чистоту рук, к сожалению, блюдут не все, неслучайно самые баснословные суммы обнаружены при обысках именно в домах некоторых борцов с коррупцией. Неправильно обвинить в нечистоплотности всех, но коррупция и воровство довольно заразны; было бы наивным думать, что взятки берут или используют в своих финансовых целях служебное положение только "начиная с полковника", только в каком-нибудь специализированном подразделении и исключительно отдельные отщепенцы.

Смею предположить, что явление это имеет массовый характер. Не менее самого факта деяния страшно то обстоятельство, что по факту вовлечённости в процесс коррупции выполнение непосредственной работы уходит на второй план, поскольку она гораздо менее рентабельна. Логика тут такова: даже если есть возможность украсть "по умному", не погубив проект, дело в целом, это в азарте воровства и коррупции как-то пропадает. Аппетит, как известно, приходит во время еды, соблазн "украсть на копейку, а на червонец прибыли принести", чувство здравого смысла да и элементарная осторожность зачастую уступают обычному "побольше и побыстрее". Есть уже и определённая трансформация общественной морали: если продажа секретов Родины до сих пор строго порицается, то взять немного в той или иной степени у Родины на прокорм, тем более если такая возможность представляется, воспользоваться своим положением – считается в порядке вещей, на это часто закрывают глаза. Патриотизм в отношении России становится не столь важным, как патриотизм в отношении страны Мальборо, её закрома пополняются запасами наличности, драгоценностей, собственности. Действительная ценность этих запасов может быть и относительной, поскольку украденное может быть отобрано и конфисковано властями или сгнить в закопанной в огороде кубышке. В конце концов, плоды коррупции имеют ценность только для живых, здоровых и находящихся на свободе коррупционеров.

Существующая на сегодняшний день система распределения государственных заказов в "своём" кругу – с "откатами", "заносами", "боковиками" – предусматривает отношение к своей работе (даже если она относится к категории национальных проектов) как к операции прикрытия, главное – пополнить бюджет вымышленной страны. Грань между реальным и вымышленным стирается. Поэтому не удивительны, а закономерны корабли, тонущие в доке со сгоревшей проводкой ("Адмирал Кузнецов") или спущенные на воду с неработающим двигателем ("Арктика"), непродающиеся самолеты ("Сухой"), глохнущие танки ("Армата"). Результат подобного подхода не заставит себя ждать. Как говорил герой советского сериала "Тени исчезают в полдень": "Ведёрко воды из речки взять, верно, не убудет, а ежели отводную канаву порыть, да другую... десятую – и помелеет речка, а то гляди совсем разберут её".

Путинский наказ усилить контроль и ужесточить наказаниями обернётся новыми громкими "экономическими" делами с длительными сроками заключения. Систему это не изменит, поскольку чрезвычайные полномочия вместо прозрачных демократических механизмов контроля только повысят благополучие страны Мальборо

Сергей Елединов, svoboda.org