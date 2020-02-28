«Должны были сидеть кагэбэшники, а посадили меня» 5 28.02.2020, 17:32

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Последнее слово бывшего следователя на суде за взятки.

28 февраля в суде Ленинского района Могилева с последним словом выступил Юрий Клопов, бывший капитан юстиции управления Следственного комитета по Могилевской области. КГБ задержал его в мае 2019 г. Судят Клопова за получение взятки по целому ряду статей Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 430, ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431, ч. 1 ст. 14, ч. 2. ст. 209, передает «Белсат».

На суд пришло много родственников Клопова, чтобы поддержать его. От каких-либо комментариев они отказались, сказав лишь, что, возможно, прокомментируют дело после приговора.

«Я боюсь за жизнь своего сына. Уже и так все понятно. Эта система такого не прощает, поэтому я не буду ничего говорить», – заявила мать Юрия.

Сам Юрий Клопов в своем последнем слове также был немногословен. Он сказал следующее: «Не знаю, когда и кому помогало это последнее слово. Выходит, что за 25 лет нашей так называемой независимости мы добились только того, что на основании показаний свидетелей, на основании которых в 1937 г. людей сажали на большие сроки, посылали в лагеря, сегодня добавили только полиграф и телефонные соединения, которые очень хорошо подгоняются под нужные объяснения. Выходит, что история циклична. Почему на основании таких показаний людей отправляют в тюрьму? Не делайте из меня сакральной жертвы предвыборной кампании определенных кандидатов, судите меня за то, что я совершил. Все».

Приговор по делу Юрия Клопова будет озвучен 2 марта в 10:00.