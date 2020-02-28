Молдова продлила мораторий на программу гражданства за инвестиции 3 28.02.2020, 17:24

Власти считают, что реализация программы «может привести к катастрофическим последствиям для безопасности Молдовы».

Парламент Молдовы проголосовал за продление до 20 сентября моратория на программу гражданства за инвестиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

При этом глава комиссии по национальной безопасности, обороны и общественного порядка Александр Жиздан сообщил, что на заседании комиссии депутаты решили продлить мораторий до 20 сентября этого года, а не до 1 января 2021, как предлагало правительство.

К этому времени власти намерены определиться с дальнейшей судьбой программы.

Напомним, парламент Молдовы ввел мораторий на прием новых заявок по программе гражданства за инвестиции в июле 2019 года. Тогда мораторий ввели до 24 декабря. В конце декабря мораторий продлили еще на два месяца.

Власти считают, что реализация этой программы "может привести к катастрофическим последствиям для безопасности Молдовы и ее граждан", поскольку ею могут воспользоваться иностранные граждане с сомнительным прошлым, а также лица, причастные к краже миллиарда.

До введения летом 2019 года моратория на предоставление гражданства за инвестиции заявки на молдавское гражданство, по информации Агентства публичных услуг, подали 97 человек.

Программа гражданства Молдовы за деньги, которую инициировали демократы, предусматривает, что иностранец может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития страны минимум 100 тыс. евро или вложит минимум 250 тыс. евро в стратегически важную сферу бизнеса. Власти рассчитывали за первые пять лет действия программы привлечь таким образом 1,3 млрд евро.