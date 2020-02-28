В Беларуси испытали новую зенитную ракету20
- 28.02.2020, 18:22
- 3,122
Ракета может поражать цели на расстоянии до 70 километров.
В Беларуси испытали новую зенитную ракету для комплекса «Бук-МБ-2». Тесты прошли в два этапа на полигоне на границе Брестской и Гомельской областей. Видео испытаний опубликовало ВоенТВ.
По словам председателя ГВПК Беларуси Романа Головченко, с новым боеприпасом характеристики комплекса «Бук» приближаются к возможностям ЗРК большой дальности типа С-300. Ракета может поражать цели на расстоянии до 70 километров (вдвое дальше, чем более ранние модели). А активная головка самонаведения позволяет поражать цели с большой точностью, пишет tut.by.
Роман Головченко назвал успешные испытания серьезным шагом в развитии белорусского ракетостроения, сравнимым с введением в строй РСЗО «Полонез».