закрыть
28 февраля 2020, пятница, 20:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Беларуси испытали новую зенитную ракету

20
  • 28.02.2020, 18:22
  • 3,122
В Беларуси испытали новую зенитную ракету

Ракета может поражать цели на расстоянии до 70 километров.

В Беларуси испытали новую зенитную ракету для комплекса «Бук-МБ-2». Тесты прошли в два этапа на полигоне на границе Брестской и Гомельской областей. Видео испытаний опубликовало ВоенТВ.

По словам председателя ГВПК Беларуси Романа Головченко, с новым боеприпасом характеристики комплекса «Бук» приближаются к возможностям ЗРК большой дальности типа С-300. Ракета может поражать цели на расстоянии до 70 километров (вдвое дальше, чем более ранние модели). А активная головка самонаведения позволяет поражать цели с большой точностью, пишет tut.by.

Роман Головченко назвал успешные испытания серьезным шагом в развитии белорусского ракетостроения, сравнимым с введением в строй РСЗО «Полонез».


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш