Гособлигации России рухнули со скоростью кризиса 2014 года 1 28.02.2020, 18:36

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Иллюстрационное фото

Колоссальные распродажи на Московской бирже продолжаются.

Панические распродажи на Московской бирже, за четыре дня обвалившие индекс РТС на 15%, а курс рубля - до минимумов более чем за год, перекинулись на рынок российского государственного долга, пишет finanz.ru.

На торгах в пятницу долговые бумаги правительства РФ дешевеют со скоростью, которой рынок не видел с пика кризиса 2014-15 гг. За пять часов сессии (на 15.08 мск) мск индекс RGBI, отслеживающий котировки облигаций федерального займа, потерял 1,7 пункта и опустился до отметки 149,16 - минимальной с 14 ноября.

Обвал на рынке ОФЗ - рекордный с февраля 2015 года. ОФЗ дешевеют со скоростью, превышающей даже весну-2018, когда США ударили санкциями по «Русалу», а в конгресс были внесены законы о запрете на инвестиции в российские госбумаги.

«Я бы назвал это "кровопусканием" для российского рынка», - отмечает главный портфельный менеджер Ronin Trust в Москве Иван Гуминов.

К 15.08 по белорусскому времени 7-летние ОФЗ 26207 просели на 1,25%, до 110,9% от номинала с ростом доходности до 6,29% годовых. 19-летние ОФЗ 26230 теряют в цене 2,2%, а ранее в ходе сессии падали на 3,9%, до 110% от номинала.

Российский госдолг «активно распродают нерезиденты», говорит стратег Сбербанк CIB Николай Минко. За прошлый год иностранные инвесторы вложили 20 млрд долларов в облигации федерального займа, а в январе приобрели бумаг еще на 144 млрд рублей, увеличив портфель до рекордных 3,014 триллиона.

Доля иностранцев на рынке достигла 34,1% и вплотную приблизилась к пику марта 2018 года (34,5%). Если же исключить из статистики бумаги, выпущенные для докапитализации банков, то на руках у иностранцев почти 39% всех ОФЗ, отмечает Росбанк.

«Иностранцы бегут из российских ценных бумаг, продают их за рубли, из рублей уходят в валюту», - описывает происходящее завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. В пятницу доллар на МосБирже поднимался до отметки 67,65 рубля - рекордной с 4 января прошлого года. С начала недели «американец» подорожал на 2,8 рубля, а с начала года - на 5,67 рубля.

Евро достигал годового максимума 74,75 рубля, прибавляя 2,21 рубля за день, 4,1 рубля с начала недели и 5,65 рубля с начала года.

К 15.29 по белорусскому времени курсы отступили от пиков: сделки с расчетом «завтра» проходят по 67 рублей за доллар и 73,63 рубля за евро.

Рубль находится под давлением целого букета факторов, указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: на страхах из-за коронавируса падают мировые фондовые индексы, валюты развивающихся стран и цены на нефть, которые в пятницу впервые с 2017 года пробили вниз отметку 50 долларов за баррель Brent.

Кроме того, резко выросла геополитическая напряженность в Сирии, где авианалету с гибелью военных подвергся турецкий конвой. В пятницу экстренное заседание провел совет НАТО, а Минобороны Турции нанесло серию массированных ударов по позициям сирийских сил.

Валютный рынок не только начинает косвенно учитывать премию за вероятность военного конфликта в регионе, где присутствует армии России, но и возможный рост санкционных рисков, отмечает Орлова.

Падение рубля - это всплеск инфляции и цен на импорт, напоминает Миркин. Готов ли будет ЦБ продолжать снижение ключевой ставки в этих условиях не совсем ясно, говорит Орлова.

Масштабы паники уже достигли уровней, которые свидетельствуют о том, что краткосрочное «дно» рядом, считает аналитик управления торговых операций ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. «Текущее отклонение EUR/RUB от целевого недельного диапазона в 60,9-70,9 рубля за евро, определенного статистикой краткосрочной волатильности, является близким к беспрецедентному. C учетом курса евро к рублю в 74 на середину дня, вероятность такого отклонения на основе данных с 1997 года составляет всего 1%», - объясняет он.

По словам Осина, рубль значительно «перепродан», и с учетом слухов о готовности ОПЕК+ поддержать цены на нефть новым сокращением добычи, курс российской валюты может начать восстанавливаться.

Это же касается и рынка ОФЗ, считает Гуминов: «Первая реакция - самая эмоциональная. Я думаю, что все самое страшное уже позади: после выходных можно будет покупать, а если у вас крепкие нервы, то можно и сегодня».

Ключевым фактором для дальнейшего движения рубля будет ситуация на сырьевых рынках, отмечает Орлова: при цене барреля в 50 долларов равновесное значения курс - 67 рублей за доллар.

«Изменение цены на нефть на 10$/барр. должно приводить к изменению курса приблизительно на 5руб/$ при движении цен вниз, так как бюджетное правило работает асимметрично и купирует только риски укрепления курса», - объясняет она.

Восстановиться быстром к прежним отметкам рублю будет сложно, добавляет Осин: пробит вверх недельный тренд пары евро-рубль, и на следующей неделе «преобладают шансы нового раунда снижения курса рубля» с целевым диапазоном в 71,7-76 за евро.