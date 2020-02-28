Белорусские блогеры требуют немедленно освободить Алеся Круткина 2 28.02.2020, 18:46

Алесь Круткин

Они призывают к солидарности с активистом «Европейской Беларуси».

Известные белорусские блогеры опубликовали в Сети обращение в поддержку активиста гражданской кампании «Европейская Беларуси» Алеся Круткина, который отбывает сейчас административный арест в Витебске. В обращении они требуют от властей прекратить необоснованное давление на независимых блогеров и журналистов и немедленно освободить Алеся Круткина, пишет «Витебская весна».

Суд Лепельского района 26 февраля приговорил полоцкого активиста Алеся Круткина к 15 суткам за правонарушение, предусмотренное ст 23.34 КоАП. Это произошло сразу после того, как Круткин отсидел 30 суток подряд в витебском ИВС. О суде в Лепеле, куда активиста срочно вывезли в день освобождения из витебского изолятора, не знали ни его родственники, ни друзья.

Таким образом, за решеткой он проведет 45 суток подряд.

«Мы считаем, что таким образом власти мстят Алесю Круткину за общественную деятельность и острую критику диктатора и чиновников», - говорится в обращении, которое подписали известные в Беларуси блогеры Дмитрий Козлов, Александр Кабанов, Сергей Пeтрухин и Николай Дедок.

«В своем видеоблоге он часто высказывался по поводу острых социальных и политических вопросов и завоевал популярность подписчиков честной и открытой позицией. Вместо того, чтобы прислушаться к критике, Лукашенко обижается и борется с зеркалом, в котором только сказываются реалии современной Беларуси», - пишут блогеры.

Авторы обращения требуют от белорусских властей немедленного освобождения Алеся Круткина и прекращения необоснованного давления на блогеров и независимых журналистов.

Блогеры призывают белорусов к солидарности с Круткиным и просят политиков и общественных деятелей поднять вопрос о преследовании в Беларуси блогеров и журналистов на международном уровне.

«Мы предполагаем, что Алесь Круткин должен быть признан политическим заключенным и призываем политиков, правозащитников, общественных деятелей активно добиваться его освобождения и прекращения репрессий против независимых блогеров и журналистов. Свободу Алесю Круткину!» - говорится в обращении.

Напомним, в связи с очередным приговором Круткину правозащитники «Весны» обратились сразу к трем спецдокладчикам ООН.

Алесь Круткин был подвергнут административному аресту на 15 суток 28 января в Полоцке (за участие в акциях в Минске), вторые 15 суток ему присудили 12 февраля в суде Октябрьского района Витебска (за наклейку «Колхозной диктатурн баста!» на здании облпрокуратуры), третьи 15 суток - в Лепельском райсуде.

12 февраля в зале суда Круткин объявил голодовку.

По информации, полученной активистами «Европейской Беларуси» от матери активиста, из Лепеля Алесь был вновь перевезен в витебский изолятор временного содержания.