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Госпитализировали 26 одногруппников и 7 преподавателей иранского студента с коронавирусом

  • 28.02.2020, 19:20
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Госпитализировали 26 одногруппников и 7 преподавателей иранского студента с коронавирусом

В Беларуси сделают больше пунктов, где можно сдать анализ на коронавирус.

После информации о выявление коронавируса у иранского студента БНТУ госпитализировали 26 его одногруппников и 7 преподавателей, сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник 28 февраля во время пресс-конференции в Минске. Об этом передает «Радыё Свабода».

По словам министра, в настоящее время решается вопрос с пассажирами. У девушки и семьи иранского студента пока не выявили признаков коронавируса.

Также Владимир Караник сообщил, что в Беларуси сделают больше пунктов, где можно сдать анализ на коронавирус. К концу дня Минздрав опубликует список мест в Минске и регионах, где можно будет сдать анализ. Это будут не поликлиники, а специальные центры. Первичный результат теста можно получить уже через 5 часов. Если есть сомнения, проводятся уточняющие тесты.

В Минскую инфекционную больницу за последние сутки обратились 28 пациентов, 16 из них госпитализировали, рассказал заместитель главного врача Минской инфекционной больницы Святослав Вельгин.

«За утро к нам обратились 26 человек, 16 из них госпитализированы с превентивной целью. Им делают анализ, через сутки получат результат. Пациента могут отпустить на амбулаторный режим или досмотреть», - сообщил Святослав Вельгин.

27 февраля в Беларуси подтвердили первый случай заражения вирусом COVID-19. Вирус обнаружили у студента БНТУ, гражданина Ирана, который прибыл из Баку 22 февраля.

По информации Министерства здравоохранения, пациент сейчас чувствует себя «удовлетворительно». Его и лиц, которые с ним общались, поместили в закрытые боксы Минской инфекционной больницы.

В БНТУ студентов переводят на индивидуальное обучение с 28 февраля до 16 марта.


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