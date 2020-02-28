Елена Маслюкова: Люди не верят пустым словaм властей 28.02.2020, 19:52

Елена Маслюкова

Проблема с заводом беленой целлюлозы под Светлогорском, который запустил Лукашенко, не решена.

Все заявления власти о якобы решенной проблеме с заводом беленой целлюлозы в Якимовой Слободе под Светлогорском - не более чем популизм. Об этом «Радыё Рацыя» рассказала правозащитница и активистка Елена Маслюкова.

Власти явно не справляются с проблемами и сами не знают, что делать с заводом, а люди уже не верят пустым словaм правительства, - говорит активистка сопротивления деятельности завода.

- Абсолютно популистская акция, которую делает правительство, делает Лукашенко. Не более того. Этот завод, по моему мнению, абсолютно неработоспособен. Люди просто в ужасе, что когда он выйдет на полную мощность, что тогда ждать. Эта проблема не решена. Сколько бы власти не говорили, что все решено... Например, Назаров здесь не живет, это председатель концерна. Если бы тот же Александр Григорьевич завернул за угол этого завода, он бы почувствовал на себе все эти удовольствия. Он же не хотел этого видеть.

О неопределенности власти с планами говорит и то, что завод никак не могут вывести на полную мощность. По мнению Елены Маслюкова, это более чем ярко свидетельствует о том, что сами власти боятся последствий запуска. Пока же и частичная работа завода беленой целлюлозы приносит большую вонь на улицы Якимовой Слободы и Светлогорска, говорят активисты.