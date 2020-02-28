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Соболенко одержала очередную победу и вышла в финал турнира в Дохе

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  • 28.02.2020, 20:06
Соболенко одержала очередную победу и вышла в финал турнира в Дохе
Арина Соболенко
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Белорусская теннисистка обыграла россиянку Светлану Кузнецову.

Белоруска Арина Соболенко (13 ВТА) вышла в финал турнира категории "Премьер" в Дохе. В матче 1/2 финала первая ракетка Беларуси обыграла россиянку Светлану Кузнецову (46) — 6:4, 6:3, пишет pressball.by.

Светлана Кузнецова (Россия, 46) — Арина Соболенко (Беларусь, 13) — 4:6, 3:6

В финале Соболенко сыграет с сильнейшей теннисисткой из пары Эшли Барти (1) — Петра Квитова (11).


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