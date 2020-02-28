Грозит ли Путину турецкий гамбит? 28.02.2020, 20:26

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Турецкая бронетехника на пути в провинцию Идлиб, февраль 2020 года

Фото: Getty images

Россия в Сирии оказалась в проигрышном положении.

В сирийской провинции Идлиб произошло резкое обострение ситуации. В результате российского авиаудара по турецким силам, погибли 33 военнослужащих вооруженных сил Турции, пишет apostrophe.ua. И хотя Россия и Турция изо всех сил пытаются избежать столкновения, возможность прямого вооруженного конфликта между этими государствами становится реальной, как никогда. В этой ситуации Россия в Сирии оказывается в проигрышном положении, но и Турции нужно трижды подумать перед тем, как нажимать на спусковой крючок.

Наступление на сирийскую провинцию Идлиб войска президента Сирии Башара Асада развернули в конце января, желая расправиться с остатками повстанческих войск, окопавшимися на этой территории. Они действовали при поддержке проиранских вооруженных формирований и российской авиации, которая обеспечивала сирийцам господство в воздухе. Поначалу наступление асадистов развивалось весьма успешно до тех пор, пока сирийская артиллерия 3 и 10 февраля не обстреляла турецкие наблюдательные посты, расположенные в Идлибе. В результате этого обстрела пострадали в общей сложности 13 турецких военнослужащих, в том числе 5 были убиты.

Это возмутило президента Турции Реджепа Эрдогана, который потребовал до конца февраля отвести сирийские войска на исходные позиции. В противном случае, Анкара угрожала развернуть в Идлибе масштабную военную операцию. При этом президент Турции настоятельно просил своего российского коллегу - Владимира Путина, повлиять на своего "подопечного" - Башара Асада.

Выставив такой ультиматум, Турция начала перебрасывать свои войска в Сирию, а также предоставлять конкретную военную поддержку силам повстанцев. Известно, по крайней мере, два случая, когда бойцы сирийской оппозиции сбивали боевые вертолеты сил Асада при помощи ПЗРК, доставленных из Турции. Кроме того, повстанцы развернули контрнаступление, которое было остановлено лишь при помощи авиаудара российскими самолетами Су-24.

Вечером, 27 февраля российская авиация нанесла удар по турецким военнослужащим. Погибли 33 человека. Казалось, ситуация идет к прямому военному столкновению между Россией и Турцией на территории Сирии. Однако стороны пока все еще пытаются удержаться на краю обрыва. Больше всего стараний проявляет Москва, которая уже принесла соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Сирии. В Кремле также заверили, что российская авиация не наносила удары в Идлибе, где погибли турецкие военнослужащие. Турки, по заявлению Москвы, "находились среди боевиков, которые наступали", и "не должны были быть там".

Старания РФ сгладить ситуацию вполне понятны, потому что в случае дальнейшей эскалации ситуации, российская сторона может потерпеть локальное военное поражение в Сирии, по своим последствиям, сопоставимое с поражением под Цусимой во время русско-японской войны 1904-1905 годов.

Напомним, что осенью 2015 года на территорию Сирии было переброшено российское авиакрыло, которое обеспечило войскам Асада поддержку с воздуха и во многом помогло президенту Сирии остаться при власти. Оно базируется на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. Таким образом, эта авиагруппа является главной ударной силой войск Асада. Если ситуация все же сорвется в штопор и в регионе начнется новая война, то именно Хмеймим станет целью №1 для турецкой армии.

Это достаточно укрепленный объект, имеющий эшелонированную систему ПВО, способную отражать удары крылатых ракет, беспилотников, а также авиации противника. Но какой бы ни была крепкой система ПВО, ее возможности ограничены логистикой. То есть банальной необходимостью пополнять боезапас, обслуживать материальную часть, эвакуировать поврежденную технику, убитых и раненых.

И логистика - это неразрешимая проблема для русских на данном театре военных действий. Достаточно посмотреть на карту. Доставка боеприпасов, подкреплений, средств для ремонта поврежденной техники по воздуху, которая будет происходить в обход той же Турции и занятых американцами районов Ирака, станет невероятно затруднительной, рискованной и дорогой процедурой.

То же самое касается и вероятных попыток обеспечивать российское авиакрыло морским путем. Став участником конфликта, Турция получит право перекрыть проливы для военных кораблей в рамках конвенции Монтре, а "сирийский экспресс" россиян очень часто состоит именно из военных кораблей.

Тогда придется гнать грузы через Гибралтар и все Средиземное море по враждебным для российских моряков водам. Но даже если проливы и не будут перекрыты, то в случае развертывания военного конфликта, очень трудно представить себе ситуацию, когда бы российские военные грузы спокойно шли через Босфор (28 февраля два российских фрегата, "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр" проследовали через Проливы в Средиземное море).

Однако вряд ли россиянам в случае открытого конфликта с Турцией придется задумываться о снабжении своей авиабазы, которая, скорее всего, будет уничтожена в первые же дни, если не часы конфликта.

Получив такую пощечину, Путин встанет перед непростым выбором. Вариант первый. Симметричный военный ответ Турции. Но эта страна является членом НАТО и может потребовать активации статьи 5 Вашингтонского договора, которая запускает механизм коллективной безопасности Альянса.

Правда сейчас существуют обоснованные сомнения насчет того, что статья 5 вообще может быть запущена. Россия многое сделала для того, чтобы вбить клин между союзниками. К примеру, совсем недавно, Путин разослал мировым лидерам - президенту США Дональду Трампу, премьер-министрам Великобритании и Германии Борису Джонсону и Ангеле Меркель приглашение посетить в Москве парад победы 9 мая. При этом, как известно, президент Франции Эммануэль Макрон раньше остальных лидеров получил приглашение и принял его, тем самым поставив своих партнеров в крайне неловкое положение. Теперь получается, что лидеры США, Германии и Британии должны или принять приглашение Путина, легализуя его агрессивную политику в Сирии, Украине и других регионах бывшего СССР, или же отвергнуть его. Но тогда, учитывая согласие Макрона и его недавние высказывания о "смерти мозга" НАТО, о каком единстве внутри Альянса вообще можно вести разговор?

Тем не менее, для того, чтобы испытать на себе эффективность Вашингтонских соглашений, нужна известная доля решительности. Поэтому не исключен вариант второй, при котором российское руководство предпочтет проглотить обиду. Но тогда мы снова вспоминаем о Цусиме и последствиях поражения в русско-японской войне, которые принесли России революцию 1905 года.

Но и в Турции осознают риски возможной конфронтации с России, а также ненадежность отношений внутри Альянса. Кроме того, идея вторжения в Сирию, изначально поддерживается далеко не всеми гражданами Турции. Поэтому Реджепу Эрдогану тоже нужно набраться смелости для того, чтобы в сложившейся ситуации отдать приказ развернуть широкомасштабную операцию в Идлибе. Но и отказ от таких действий оттолкнет от президента Турции множество сторонников. Как тут не вспомнить крылатое выражение: "Войны никто не хотел, война была неизбежна".