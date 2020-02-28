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«Государство у нас как динозавр»

  • 28.02.2020, 20:57
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«Государство у нас как динозавр»

Белорусы против дальнейшего повышения пенсионного возраста.

В ходе исследования, проведенного Исследовательский центр Института приватизации и менеджмента (ИПМ) при поддержке Евросоюза, выяснилось, что подавляющее большинство белорусов считают существующую пенсионную систему неудовлетворительной. 90,9% опрошенных уверены, что нынешняя пенсия не позволяет обеспечить безбедную старость, более 60% говорят, что старикам не хватает денег даже на продукты питания, пишет «Салідарнасць».

Причины этого 51,2% видят в том, что государство неэффективно распределяет деньги, 44% в общем экономическом состоянии страны. Это опять же своего рода «двойка» власти, которая за четверть века много говорила о создании «государства для народа», но мало для этого сделала.

Если рассматривать возможные варианты реформ, то дальнейшее повышение пенсионного возраста поддерживает лишь 5,9% респондентов. При этом 68,4% считают, что это все равно случится. А треть опрошенных настолько «верят» родному государству, что считают реальным снижение пенсии до символического размера или вовсе её отмену.

Еще несколько знаковых цифр:

54,4% опрошенных предпочитает не задумываться о том, как будет жить на пенсии;

17,2% думает, что не доживет до пенсии;

Только 11,1% не собираются заниматься огородом и дачей;

34,7% считают, что размер пенсии нужно «привязать» к размеру зарплаты (отчислений в фонд социальной защиты), а 62,1% полагают, что – к трудовому стажу. Так что, отказ от «уравниловки» – не самая популярная у граждан идея.

31% выступает за развитие добровольного пенсионного страхования, частных фондов и пенсионных продуктов, а 27,6% – за введение обязательных накопительных пенсий в дополнение к существующим.

Каким путем пойдет власть? Экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович, презентовавший результаты исследования, высказался на этот счет афористично.

Государство у нас как динозавр: может сделать что-нибудь, а может не сделать.

(Слова эксперта – отсылка к анекдоту о блондинке, которой предложили оценить вероятность встречи с динозавром на улице. «50 на 50», – ответила она. «Как это?» – опешили спрашивавшие. – Либо встречу, либо нет!»)

Так что, как именно будет создаваться «лучшая пенсионная система», можно только гадать. Зато практически гарантированно можно ожидать, что на выходе получится очередной пшик.


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