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Зеленский собирает внеочередное заседание Рады

  • 28.02.2020, 21:21
Зеленский собирает внеочередное заседание Рады
Фото: Корреспондент.net

Оно состоится на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести внеочередное заседание Верховной Рады.

Согласно заявлению на сайте парламента, внеочередное заседание состоится в среду, 4 марта, пишет nv.ua.

«Согласно распоряжению председателя Верховной Рады от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва», — говорится в сообщении.

Что будет обсуждаться на внеочередном заседании Рады — не указывается.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский провел встречу с премьером Алексеем Гончаруком на фоне слухов о возможной смене главы правительства.


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