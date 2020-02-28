Что происходит в БНТУ, студент которого привез в Беларусь коронавирус? 28.02.2020, 21:28

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Фото: Александр Ружечка, студенты БНТУ

Группу, в которой учился иранец, положили в Боровляны на две недели.

Зараженный коронавирусом — студент БНТУ. Об этом Onliner рассказали студенты этого вуза. По их словам, иранский студент прилетел в Беларусь в субботу, а сегодня с четырех утра всем его одногруппникам звонил деканат. Примерно в 7:50, по сообщению очевидцев, к третьему общежитию БНТУ приехала скорая и медики в защитных костюмах.

По информации студента Егора, иранского студента с подозрением на коронавирус забрали сегодня ночью. Диагноз, по сообщению Минздрава, подтвердился. Ближе к утру медработники начали проверять тех, кто контактировал с иностранным студентом.

«Нас всех сейчас забирают на обследования», — сообщали друг другу студенты ближе к восьми утра.

Примерно в 7:50, по словам очевидцев, к третьему общежитию БНТУ приехала скорая и медики в защитных костюмах.

— Прямо около входа стояла скорая с включенными мигалками, водитель сидел в маске. Когда я проходил, в общежитие заходили два человека в защитных костюмах и с мешком, рядом стояло много студентов, — рассказал Алексей, один из студентов, который проходил мимо в тот момент.

Сегодня министр здравоохранения Владимир Караник подтвердил журналистам, что иранец — студент БНТУ. Чиновник отметил, что вуз переходит на индивидуальную программу обучения. В ректорате «политеха» не дают комментариев до 14:00, сообщил первый проректор Георгий Вершина.

Позже выяснилось, что иранец учится на механико-технологическом факультете вуза. Эту информацию подтвердил декан факультета Игорь Иванов.

— Тех, кого нужно, отправили на освидетельствование — результатов пока не знаем. Все необходимые меры в университете приняты ректоратом. Если будут нужны дополнительные, примем и их, — сказал декан МТФ.

— Группу, в которой учился иранец, положили в Боровляны на две недели. Остальные студенты, которые не контактировали с иранцем, ждут, что скажут делать. Сам иранец говорил, что чувствует себя неплохо, но температурит. Говорил также, что у него была больна жена, — рассказал студент МТФ Сергей. Студент Никита говорит, что занятия идут в штатном режиме. Это подтверждает и декан механико-технологического факультета.

— Со вчерашнего дня и до сих пор сдал кучу анализов, но пока ответа нет. И вчера я пошел в поликлинику — сдал анализ, и мне сказали, что могу идти домой. Ночью приехали ко мне — забрали не только меня, но и жену и ее родителей, — говорит он. — Я не знаю, что сказать и что делать. Но я отлично себя чувствую — температура 37,4. Моя жена еще до прилета в Беларусь была простывшая. Потом простыл и я.

Во второй корпус БНТУ сегодня тоже приехал медперсонал в масках и защитных костюмах. Но не за студентами, а за преподавателем, который, как сообщается, принимал зачет у иранского студента.

— 315-й — третий этаж? — с порога спрашивают медики у студентов.

— Да-да, он вас уже ждет! — говорят ребята о своем преподавателе.

К часу дня ректор университета Сергей Харитончик официально заявил, что студентов отпускают с занятий — весь вуз будет обучаться дистанционно до 15 марта. В обед главный корпус БНТУ резво разбегается по домам, около студенческого кампуса в сторону метро идет молодежь с чемоданами и в медицинских масках.

Саша и Никита — ребята с автотракторного факультета. Парни рассказывают, что ситуация с коронавирусом в течение дня быстро менялась. Утром говорили, что все хорошо, идите учитесь. К обеду все изменилось.

— Что такое индивидуальное обучение? Наверное, это когда преподаватель занимается с учеником один на один. Пока мы не знаем. Преподаватели знают о ситуации еще меньше: мы рассказывали им новости. Как провести «каникулы»? Сходим проверимся для начала. В общежитии дежурит скорая. Но чувак из Ирана ходил у нас около недели. А кипиш подняли только сегодня.

— Страшно?

— Нет, скорее смешно. Ответ всем скептикам, которые не верили, что коронавирус доберется до нас!