За пять дней российский фондовый рынок потерял более $20 миллиардов 3 28.02.2020, 21:49

1,780

В России на фоне обвала рынков и рубля начались сбои в банках и Федеральной налоговой службе.

На фоне обвала российского фондового, долгового и валютного рынка по крупнейшим финансовым учреждениям страны прокатилась серия технических сбоев.

В пятницу со сложностями столкнулись клиенты сервиса «Сбербанк-Инвестор», пишет finanz.ru.

Крупнейший госбанк страны, который наполовину принадлежит ЦБ, является главным оператором индивидуальных инвестиционных счетов - его услугами по ИИС пользуются больше миллиона человек.

В пятницу ряд брокерских клиентов банка не смогли войти в систему, совершать операции на бирже, а также выводить деньги.

«Сбер лежит весь день», SMS с подтверждением входа приходят с опозданием на полчаса, жалуется один из клиентов. От звонков в службу поддержки «толку ноль», сетует другой. По словам третьего клиента, у него «не отображаются графики» котировок, у четвертого данные приходят с задержкой на пять минут.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что сбой продолжался «непродолжительное время» и затронул «небольшую часть клиентов», которые «могли испытывать затруднения при получении смс для подтверждений транзакций».

«В настоящее время проблема устранена, все системы работают в штатном режиме. Приносим клиентам извинения за временные неудобства», - указали в пресс-службе.

Днем ранее масштабный сбой пережил второй по размеру активов госбанк - ВТБ. Он начался днем и продолжался до 19.30 мск. 94% клиентов, оставивших жалобы на сайте DownDetector, сообщили, что не могли войти в систему, 3% заявили о сбое всех сервисов.

28 февраля ВТБ объявил, что отменяет на день все комиссии в мобильном банке, чтобы «компенсировать» неудобства клиентов. Сбой в работе был вызван масштабной перестройкой IT-инфрастурктуры банка, цель которой - создание наиболее безопасных и удобных для клиентов сервисов, заявили в ВТБ.

В пятницу технические сбои дошли до Федеральной налоговой службы. «Кратковременные проблемы были связаны с проведением срочных внеплановых технологических работ», - заявили ТАСС в пресс-службе ФНС. На сложности пожаловались предприниматели, для которых в системе ФНС предусмотрены личные кабинеты. На данный момент система «работает в штатном режиме», заявили в службе.

На фоне стремительного распространения коронавируса в мире и распродажи на биржах от Азии до США, за пять дней с 24 по 28 февраля российский фондовый рынок обвалился на 15% по индексу РТС и на 11% по индексу МосБиржи, потеряв более 20 млрд долларов в пересчете на капитализацию.

Курс доллара с 64,07 рубля в прошлую пятницу подскочил до 67,25 рубля на 18.08 мск, а ранее в ходе торгов поднимался до 67,65 рубля, оформив максимум с декабря 2018 года.

Евро за неделю подорожал с 69,53 рубля до 73,6675 рубля. Рынок российского госдолга в пятницу рухнул рекордно с февраля 2015 года и обновил 3-месячные минимумы по индексу RGBI (149,1 пункта).