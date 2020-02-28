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Какой будет погода на выходных

  • 28.02.2020, 21:51
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Какой будет погода на выходных

Прогноз погоды по Беларуси на 29 февраля - 2 марта.

29 февраля погоду будут определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки, в основном снег, мокрый снег, пишет pogoda.by.

Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем +1..+7°С. Атмосферное давление будет расти.

1 марта погоду в стране будет определять поле пониженного атмосферного давления и атмосферный фронт, перемещающийся с территории Польши. Будет облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, днем +3..+9°С.

2 марта республика окажется в зоне атмосферных фронтов и теплой воздушной массе, перемещающихся с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +4..+9°С.


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