В Беларуси впервые в истории после осени официально наступит весна 28.02.2020, 23:11

Нас ждет +13 градусов.

Белгидромет говорит про самую теплую в жизни зиму и со 120-процентной вероятностью предсказывает апрельскую температуру, пишет «Онлайнер».

Напомним, эта зима стала не только самой теплой за все 150 лет инструментальных наблюдений. Она еще и самая малоснежная. Наверное, летом это как-то на нас отразится. А пока наслаждаемся апрелем.

Атлантика плотно надула Беларусь теплым воздухом, если не держать за Гомельскую область, то взлетит. Температурный режим прежний: ночами может подмораживать для образования гололедицы, днем — тепло и сыро. Возможно, будет падать снег, но это просто конвульсии.

На следующей неделе теплые массы устроят некоторую давку над нами, что будет сопровождаться осадками и ветром. При этом на юге может потеплеть до 13 градусов.