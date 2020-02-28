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В Беларуси впервые в истории после осени официально наступит весна

  • 28.02.2020, 23:11
В Беларуси впервые в истории после осени официально наступит весна

Нас ждет +13 градусов.

Белгидромет говорит про самую теплую в жизни зиму и со 120-процентной вероятностью предсказывает апрельскую температуру, пишет «Онлайнер».

Напомним, эта зима стала не только самой теплой за все 150 лет инструментальных наблюдений. Она еще и самая малоснежная. Наверное, летом это как-то на нас отразится. А пока наслаждаемся апрелем.

Атлантика плотно надула Беларусь теплым воздухом, если не держать за Гомельскую область, то взлетит. Температурный режим прежний: ночами может подмораживать для образования гололедицы, днем — тепло и сыро. Возможно, будет падать снег, но это просто конвульсии.

На следующей неделе теплые массы устроят некоторую давку над нами, что будет сопровождаться осадками и ветром. При этом на юге может потеплеть до 13 градусов.


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