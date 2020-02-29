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ВОЗ объявила «максимально высокий уровень» по эпидемии коронавируса

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  • 29.02.2020, 8:16
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ВОЗ объявила «максимально высокий уровень» по эпидемии коронавируса
Фото: GETTY IMAGES

Но ее еще можно остановить.

ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до "очень высокого". Это наивысший уровень риска в градации Всемирной организации здравоохранения. При этом ВОЗ отмечает, что эпидемию еще можно остановить, если перекрыть пути распространения вируса, сообщает ВВС.

Глава ВОЗ д-р Тедрос Гебреисус также подчеркнул, что страх и дезинформация являются самыми большими проблемами, которые необходимо преодолеть.

Случаи заражения коронавивирусом отмечены уже в более чем 50 странах. Среди этих стран - Исландия, Беларусь, Мексика, Нидерланды и Новая Зеландия, в которых случаи заражения отмечены недавно.

По последним данным, в мире заражено этим вирусом более 80 тыс. человек. Примерно 2,8 тыс. человек скончалось, подавляющее большинство из них - в китайской провинции Хубэй.

По меньшей мере 210 человек умерли в Иране. Об этом Би-би-си сообщили источники в системе здравоохранения страны. Большинство погибших были жителями Тегерана и города Кум. Официальные данные намного ниже: министр здравоохранения Ирана сообщил в пятницу лишь о 34 умерших.

Распространение инфекции

Коронавирус 2019-nCoV может распространиться в большинстве, если не во всех странах мира, заявил в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмейер. Несколько стран мира в пятницу объявили о первых зараженных, а папа римский Франциск работает из дома из-за легкого недомогания.

"Вспышка растет. Мы уже довольно давно давно предупреждаем о сценарии, при котором коронавирус достигнет большинства, если не всех стран мира", - заявил в пятницу представитель ВОЗ Кристиан Линдмейер.

Фото: GETTY IMAGES

По подсчетам агентства Рейтер, ущерб мировой экономике от коронавируса составил пять триллионов долларов. Всего в мире умерли от заболевания 2 867 человек.

Ситуация в мире

Covid-19 распространился по всем мировым континентам, кроме Антарктиды.

В пятницу о первых случаях заражения на своей территории объявили Нигерия, Новая Зеландия и Британия.

Нигерия стала первой страной к югу от пустыни Сахара, в которой зарегистрировали заражение. Вирус обнаружили у итальянца, прилетевшего в Лагос из Милана. По словам министра здравоохранения Акинолы Абайоми, пациент в стабильном состоянии, симптомы вируса проявляются в легкой форме.

По словам Абайоми, правительство намерено разыскать всех, с кем контактировал больной.

Первому заболевшему в Новой Зеландии за 60. Имя, пол и национальность этого человека не называются. Известно, что инфицированный прилетел из Ирана и сейчас находится на карантине в больнице города Окленд.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга самоизолировался на две недели, вернувшись из поездки в Китай, где он встретился с Си Цзиньпином. Баттулга стал первым главой государства, посетившим Китай после начала вспышки Covid-19.

Китайские власти сообщают о 327 новых больных. Это самое низкое за последний месяц число заразившихся в течение суток.

Южная Корея остается второй по количеству заболевших страной после Китая. В пятницу число зараженных в этой стране выросло на 315 - до 2337.

Жители Сеула прибегают к экстраординарным мерам, чтобы не заразиться. Жителям этого дома, например, предлагается нажимать на кнопки в лифте с помощью зубочисток.

В Азербайджане коронавирус был обнаружен у россиянина, приехавшего в страну из Ирана.

В Грузии сообщают о втором случае заражения. По словам директора Инфекционной больницы Тбилиси Тенгиза Церцвадзе, это 31-летняя женщина, которая путешествовала по Италии вместе с группой из Грузии. В первом случае это был мужчина, который побывал в Иране и вернулся в Грузию сухопутным путем через Азербайджан. Накануне стало известно, что непризнанная республика Южная Осетия полностью закрыла границу с Грузией.

Фото: AFP

В Нидерландах зафиксировано два новых случая. Один диагноз был поставлен в Амстердаме, второй - в Тильбурге, на юге страны. Заболевшие никак не связаны между собой, сообщают власти. Оба они помещены в карантин.

В Швейцарии отменено ежегодное автошоу Geneva Motor Show, считающееся одним из самых престижных в автомобильной индустрии.

В Британии в пятницу стало известно о первом случае заражения коронавирусом человека, который в последние месяцы не покидал страну. Источник заражения пока не установлен. Общее число заболевших в стране достигло 20 человек. В Японии умер от заболевания гражданин Великобритании, который был пассажиром на круизном лайнере Diamond Princess - он стал первым иностранным гражданином с судна, который умер от вируса. Остальные пятеро - японцы.

Папа римский работает из дома

Фото: GETTY IMAGES

Папа Римский Франциск отменил ряд мероприятий и работает из дома из-за легкого недомогания, заявили в Ватикане. Ранее на этой неделе, во время службы, у папы были заметны симптомы простуды.

83-летний понтифик кашлял на службе по случаю Пепельной среды, первого дня поста. Перед службой Франциск общался с верующими, пожимая им руки.

Папа Франциск редко отменяет мероприятия, отмечает агентство Ассошиэйтед пресс. В молодости понтифик потерял часть легкого из-за болезни.

В заявлении Ватикана не упоминается коронавирус 2019-nCoV или заболевание Covid-19, которое он вызывает.

Италия, окружающая государство Ватикан, становится очагом распространения коронавируса в Европе. 23 февраля в стране ввели чрезвычайные меры. Российские операторы отказываются от продажи туров в Италию, а британский лоукостер EasyJet частично отменил рейсы в эту страну.

По официальным данным, в Италии на данный момент 655 заразившихся и 17 летальных исходов.

Беларусь и Литва

Минздрав Беларуси сообщает, что 2019-nCoV обнаружен у студента-иранца. Молодой человек 22 февраля прилетел в Минск рейсом из Баку. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса.

Студент и его окружение помещены в изолированные боксы Минской инфекционной больницы.

Фото: TATYANA ZENKOVICH

Белорусский национальный технический университет, в котором учился госпитализированный иранский студент, переводится на индивидуальную программу обучения.

Студент с друзьями снимал квартиру; все обитавшие в ней госпитализированы для медицинского наблюдения.

Фото: REUTERS

В соседней Литве также заявили о подтвержденном заражении 2019-nCoV.

Минздрав Литвы сообщил, что вирус обнаружен у 39-летней женщины, которая 24 февраля вернулась из Вероны. Женщина помещена в больницу в Шяуляй. По информации медиков, симптомы болезни слабые, температура отсутствует.


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