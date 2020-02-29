Беларусь установила тариф на прокачку нефти из Украины 6 29.02.2020, 9:00

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Речь идет о поставках на Мозырский НПЗ.

Беларусь утвердила тарифы на транспортировку нефти трубопроводным транспортом с территории Украины на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Как сказано в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли (опубликован на сайте pravo.by), тариф по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршрут «Броды — Мозырь — МНПЗ» в белорусских рублях составит 87 копеек за тонну нетто (без НДС), а в иностранной валюте — 26,61 российского рубля.