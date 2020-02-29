Археологи раскрыли главную тайну Нефертити 29.02.2020, 9:09

3,106

Царица управляла Египтом 3300 лет назад.

Команда археологов, возглавляемая бывшим египетским министром древностей Мамдухом Эльдамати из Университета Айн-Шамс использовала георадар, чтобы раскрыть секреты древней гробницы. Ученые считают, что ряд скрытых камер у 3400-летней гробницы Тутанхамона в знаменитой египетской Долине Царей может оказаться местом последнего упокоения "загадочной" королевы Нефертити, пишет lenta.ua.

Она управляла Египтом с 1353 по 1336 г. до н.э. и была либо матерью, либо мачехой для короля Тута. Египтологи считают, что она была похоронена в Долине Царей, но ее могила найдена так и не была.

Исследования с помощью современных радаров позволили обнаружить коридоры в нескольких футах от погребальной камеры Тутанхамона, которые, предположительно, ведут к большему 32-футовому широкому помещению с 6-футовыми высокими потолками.

Большая комната находится в скале всего в нескольких футах к востоку и на той же глубине, что и комната Тутанхамона и многие египтологи, основываясь на некоторых признаках, полагают, что это как раз и может быть пропавшая гробница Нефертити.

Считается, что до правления Тутанхамона в XIV веке до нашей эры именно Нефертити управляла фараоном, но ее могила так и не была найдена. Эксперты считают, что из-за ее огромного влияния и культурного значения в древнеегипетской истории она должна иметь гробницу в знаменитой Долине Царей. Поэтому обнаруженная комната у могилы короля Тута вполне могла быть последним пристанищем Нефертити.

Специалисты возлагают большие надежды на то, что в скрытых комнатах находится именно могила Нефертити.