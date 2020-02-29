Бобруйчанин рассказал, как собирается разбогатеть на инставизитках 1 29.02.2020, 9:24

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Фото: onliner.by

История белоруса, которому следует дать премию за упорство.

Александр — из Бобруйска. Бо́льшую часть времени он рассказывает о своих многочисленных бизнесах. В какой-то момент теряешься, но уважение к энтузиазму человека возникает почти сразу же. Теперь предприниматель горит новой темой — делать инставизитки, пишет onliner.by.

Разработчики Instagram решили, что QR-код — это не очень красиво, и выкатили такую опцию. От физического носителя требуется значок приложения и название аккаунта, наводите — телефон все считывает. Как считает Александр, это помогает продвигать корпоративные аккаунты, если они сложно или замороченно пишутся.

С 2004 по 2010 год Александр занимался фотографией в Бобруйске. Работал с человеком, у которого был печатный станок, принимал заказы, оформлял, передавал партнеру. При этом оказывал секретарские услуги: распечатки, набор текста и прочая бумажная канитель.

Фото: onliner.by

В 2010-м переехал в Минск. У жены было распределение, поехал за ней. Многие отговаривали: «В Минске все дорого». Александр начал исследовать город, думал снова заниматься фотографией. Пока искал варианты, чтобы не сидеть без дела, вспомнил про образование — продавец непродовольственных товаров.

— Устроился в магазин «Горизонт». Брать не хотели. У всех мысли, что частные предприниматели — это кофе, сигареты и никакой работы. Полгода побыл там, понял четко: не мое. Мозг сохнет.

Фото: onliner.by

Параллельно продавал через «барахолку» чистые диски — болванки. Потом добавил к этому чернила для принтера. Когда ушел в свой бизнес, сконцентрировался на такой торговле. Через три месяца сделал интернет-магазин. Одному клиенту понравились темпы роста, предложил совместную работу: «Что для этого надо?» — «$10 000. Закупаем в Питере весь материал у прямых изготовителей чернил и продаем в Минске».

В итоге торговали много чем: палатки, бензотриммеры, прочее. Стало мало. Партнеры захотели залезть в полиграфию, сделав упор на фотокниги. Стоял 2013 год. Вроде со всеми договорились, купили оборудование, вложили все деньги. Но все партнеры дали заднюю.

— Мы ошиблись и залезли в ту нишу, которая предполагает каждодневный мониторинг. Жесточайший. Малейшая копейка, добавляемая к стоимости, превращалась в круглую сумму, которая делала тебя неконкурентным. Бизнес сгорел за полгода.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

В это время начались семейные проблемы. Жена подверглась серьезному хирургическому вмешательству. Врач сказал, что следующие полгода нельзя поднимать больше 3 килограммов. Дома был полугодовалый ребенок. Пришлось сворачивать бизнес, который, правда, и так разваливался.

— Партнер старше меня на 16 лет. Бизнес по чернилам вел его сын. Мы все делали на доверии. Я спрашивал: «Ты все платишь?» — «Да». Оказалось, что нет. Документы на меня, я и виноват. Попал на $12 000. 2015 год. Долги, больная жена, маленький ребенок. Решил, надо делать что-то простое, чтобы не отрываться от дома. Побыл в депрессии, а потом решил: «Долги? Хрен с ними, ничего страшного». Придумал магниты на холодильник. Мелко, но на жизнь хватит.

Сам сочинил себе сайт за неделю, стал торговать. После перешел на магнитные доски. Отдал бо́льшую часть долгов. Год закончился. Заболел ребенок. Острый миелобластный лейкоз — онкология. Продал весь бизнес знакомому под процент на год. Лег с ребенком в больницу. Жена была беременна вторым.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Пролежали месяц, стрельнуло запустить бизнес по деревянным изделиям лазерной резки. Стали делать топперы, рамки, метрики. Запилил сайт в больнице. Жена управляла всем снаружи. Красила готовые изделия. Через полгода ребенку сделали трансплантацию костного мозга. Все прошло успешно. Вышли из больницы. Пока лежали, не только закрыли долги, но и обеспечили ребенка всеми необходимыми препаратами. А это дорого.

Сразу открыл мастерскую — в августе 2017-го. Через год понял, что не вытягивает. Закрылся в пятницу. В субботу захотел заняться химчисткой обуви. Пока разрабатывал идею, устроился курьером. Все затянулось на полгода. В итоге стал работать у знакомых на предприятии по деревянной резке.

Был менеджером, обрабатывал заказы, затем занялся развитием, увеличил обороты в четыре раза, запустили контекстную рекламу, продвижение. Потом стало скучно. Захотелось самостоятельности. Придумал инставизитки.

Фото: onliner.by

— Это новая ниша для Беларуси, ее можно разрабатывать, предоставлять индивидуальный дизайн. За семь дней 13 штук продал. Стоят они 75 рублей. Есть квадратная, есть прямоугольная. Стоимость я даже занизил, а то видел ценники 170 рублей.

В Беларуси этого мало. Идея, ясное дело, не новая, но простая и понятная, я в нее верю. Знаете, это история из категории «Как начать бизнес без денег». Но не так, что мы продали машину за $7000, а еще родственники дали нам $8000 — и начали бизнес. А у меня был реальный ноль.

Мало кто знает про этот инструмент, но я считаю, он очень круто двигает профиль. В 2018 году Instagram сделал возможным считывать аккаунты с физических носителей. То есть вы заходите в соответствующий раздел приложения, наводите на нашу иставизитку, телефон предлагает подписаться на аккаунт, который он считал. Очень удобно, если у вас профиль со сложным именем, плохо запоминается или ищется. Не ошибетесь.