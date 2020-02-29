Александр Невзоров: Все эти шевеления усами — просто дешевые понты 9 29.02.2020, 9:26

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«Театрик» у диктаторов получается плохо

— Меня обвиняют в том, что я постоянно наезжаю на Сталина и про то, что я отношусь к нему без должного почтения. Но вот давайте простой логичный разговор без всяких, рассуждает известный публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы».

— Вот давайте очистим от эмоций и от любой кабалистики эти слова и прикинем, кто такой Сталин. Это человек, который регулярно получал зарплату по тем временам огромную – 10 тысяч рублей за то, чтобы блокады городов СССР бы не происходило и не могло произойти в принципе. Он занимал должность, и его работа заключалась в том, чтобы толпа вооруженных идиотов хоть со свастиками на знаменах, хоть с пончиками не имела бы возможности пройти тысячу километров по этой территории и устроить адов беспредел, уморив голодом жителей одного из городов. Вот я про ту же самую блокаду.

Вообще, странно предъявлять претензии к огню, когда бездарен пожарный. Но он, тем не менее, много лет со своей работой справиться не мог и элементарно не справлялся. Он был просто-напросто профнепригоден. Одно дело пыхтеть трубкой, стучать зубами о стакан на Мавзолее и рассказывать про «братья и сестры». Но это актерская работа, она не имеет ничего общего с его прямыми обязанностями. В общем, все эти шевеления усами – это дешевые понты.

А профессия его заключалась в совершенно другом. Он со своим делом не справился. У него, кстати говоря, даже театрик получился плохо.

И его наследие сейчас тщательно изучается. Можно сделать поразительные выводы. Потому что понятно, что для той части публики, которая пытается затолкать Россию в дремучесть и в Средневековье, есть некий знак равенства между сталинской Русью и Святой Русью. И это действительно так. Ведь на идентичности этих понятий… Вот интеллигентам мерещатся всякие бледные отроки, видение Варфоломею и прочие Васнецовы, а Святая Русь – это, действительно, надежно изолированная от мира, злобная, ненавидящая весь мир, ненавидимая миром тоталитарная система, находящаяся в процессе непрерывной деградации под надежным наркозом сказок о каком-нибудь «боге».