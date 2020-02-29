Турция уничтожила в Идлибе еще восемь танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки 29.02.2020, 9:39

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Силы Асада и его союзников понесли значительные потери.

ВС Турции продолжают наносить удары по целям армии режима Башара Асада на северо-западе Сирии.

Согласно сообщению Министерства национальной обороны республики, в течение сегодняшнего дня нейтрализованы 56 солдат войск дамасского режима, передает «Анадолу».

Кроме того, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника.

Ведомство опубликовало видеокадры уничтожения расположенного в 13 км от Алеппо военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками.

Также на видео запечатлены удары по местам скопления военных армии режима.