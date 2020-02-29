В Антарктиде появился новый остров 1 29.02.2020, 10:15

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Его заметили благодаря изменению климата.

На западном побережье Антарктиды обнаружен новый остров. Ученые заявили, что находка стала возможной из-за климатических изменений, пишет Nature (перевод — lenta.ru).

Не обозначенный на картах остров был обнаружен научной экспедицией в начале месяца. Небольшой кусок земли просматривается из космоса, однако до обнаружения он был скрыт состоящей из снега и льда шапкой. Специалисты заметили, что его появление стало возможным из-за изменений климата в регионе.

По словам гляциолога из Университета Вирджинии Лорен Симкинс, в этом регионе высока вероятность увеличения нагрузки на сохранившийся ледяной покров и появление новых островков земли. Ученый подчеркивает, что изучение найденного острова является приоритетом для научной экспедиции и поможет узнать много нового о покрытом снегом и льдом регионе.

В конце февраля ученые зафиксировали таяние четверти снежного покрова на антарктическом острове Игл. С 6 по 11 февраля, по подсчетам специалистов, снежный покров подтаял на 10 сантиметров в глубину, подобного ранее не наблюдалось. Таяние снега и льда объяснили аномально высокой температурой.