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Сахар останется дорогим

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  • 29.02.2020, 10:36
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Сахар останется дорогим

Белорусские власти продлили регулирование цен еще на месяц.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило еще на 30 дней государственное регулирование цен на белый кристаллический сахар. Согласно соответствующему постановлению ведомства, до 30 марта минимальные цены на сахар в стране составят Br 1,5.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли объясняет, что временное регулирование цен на сахар обусловлено «увеличением материальных затрат и ухудшением финансового состояния организаций сахарной отрасли в условиях снижения объемов продаж». В связи с этим с 1 октября 2019 года на 90 дней ввели предельные минимальные цены на сахар. 1 января регулирование продлили еще на 60 дней.

Всего власти могут регулировать цены на социально значимые товары не более 90 дней в течение года.

Примечательно, что в России сахар белорусского производства стоит почти в два раза меньше, чем в самой Беларуси.

До регулирования цен на сахар, этот товар в прошлом году стоил около Br 1,3.


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