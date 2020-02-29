«Платил людям необоснованно высокую зарплату» 23 29.02.2020, 10:47

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Фото: instagram.com/vizas.company

За что в Витебске осудили директора завода «ВИЗАС»?

После публикации по итогам круглого стола на портале tut.by, посвященного особенностям «коррупции» по-белорусски, в редакцию написал бывший директор витебского завода «ВИЗАС» Евгений Зохно. Он рассказал, что его судят за крупное хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотребление властью. Письмо пришло 25 февраля, а на следующий день суд Витебского района вынес Евгению Зохно приговор. На запрос областной суд не ответил, гражданская жена же Зохно вечером 27 февраля рассказала tut.by, что Евгению дали 5,5 года (прокурор просил 8,5 года). «Доказательства моей вины не были представлены суду», — считает Евгений. Вину он не признал, семья планирует обжаловать приговор.

Евгению Зохно — 42 года, он житель Минска. Однако в последнее время работал в Витебской области: сначала, с 2010 по 2013 год, руководил заводом «Белит» в Поставах, потом, в 2017—2018 годах, — заводом «ВИЗАС» в областном центре.

«Министерство промышленности приглашало меня на проблемные предприятия — как специалиста в области антикризисного управления», — поясняет Евгений Зохно.

В 2019 году СК возбудил против бывшего директора «ВИЗАСа» уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере и злоупотребление властью.

«Меня считают коррупционером, который разворовал страну. Прокурор просил для меня 8 лет 6 месяцев лишения свободы, я считаю, что доказательства моей вины не были представлены суду, — пишет Зохно. — В основу дела положены доводы следователя на основании проверки деятельности завода «ВИЗАС» сотрудниками УДФР КГК по Витебской области с привлечением специалистов отдела по труду и занятости и социальной защите облисполкома. Считаю, что та проверка была незаконной. Однако 4 моих ходатайства о проведении судебной экспертизы этой проверки и проведении дополнительной проверки в ходе следствия и суда были отклонены».

Экс-директора обвиняют в том, что в 2017-м он «выплачивал сотрудникам необоснованно высокую зарплату». Он приводит такие данные: в январе 2017 года средняя заработная плата на предприятии составляла 570 рублей, а в декабре того же года — 840 рублей.

По материалам дела, за 2017 год сотрудники «ВИЗАСа» получили необоснованные премии на сумму 131,4 тысячи рублей. «При этом на заводе работали 400 человек», — комментирует Зохно.

Обвинение полагает, что была необоснованно завышена зарплата и самого Зохно — на 7327 рублей. «Однако все выплаты осуществлялись на законном основании. Ни объективных, ни субъективных доказательств совершения мною преступления следствие и обвинение не привели», — пишет бывший руководитель.

«В современной Беларуси директоров предприятий с активами государства больше 50% сделали менеджерами, которые не занимаются развитием технологий и производством, а ищут схемы, позволяющие в установленные законодательством сроки выплатить зарплату в объеме, требуемом «вертикалью», — считает экс-директор.

Своей вины в суде мужчина не признал.

«В последние годы людей осуждают по формальным признакам при отсутствии доказательной базы. Учитывая, что наше законодательство в коррупционной схеме несовершенно, квалифицирующий признак совершения преступления вменяется формально в отношении должностных лиц, которые фактически осуществляли обычную экономическую деятельность в рамках должностных инструкций», — считает Евгений Зохно.

Зохно обращает внимание, что уголовное дело против него возбудили также в 2019 году: «Тогда силовики арестовали руководителей станкостроительных предприятий Орши, Витебска и Гомеля. Они до сих пор находятся в минском СИЗО КГБ».

Завод «ВИЗАС» (ранее «Витебский завод заточных станков XXII съезда КПСС») — предприятие со 120-летней историей. Основным направлением его деятельности является выпуск высокопроизводительных шлифовальных и специальных заточных станков с ЧПУ для предприятий машиностроительной отрасли, атомной и военной промышленности. На сегодняшний день является уникальным производителем универсально-заточных станков и заточных станков с ЧПУ для изготовления и заточки любого режущего инструмента.