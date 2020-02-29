Войска Асада и Путина попали под мощный удар Турции и понесли большие потери
- 29.02.2020, 11:19
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Российский Генштаб традиционно молчит.
Министерство обороны Турции заявило, что сирийские войска Башара Асада и российские наемники вновь пошли на провокацию, убив одного турецкого военного и еще двух ранив, однако получили достойный ответ.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что сирийские правительственные силы подверглись атаке в регионе, куда Турция направила тысячи военнослужащих и военной техники для поддержки оппозиционных войск.
O anlar.pic.twitter.com/KKy5Hmj5Bn— Turkish Market (@kamerknc) February 28, 2020
По словам турецкого журналиста Самира Бабаоглу, ВС Турции ликвидировали свыше 50 солдат армии Асада, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника. Официального подтверждения пока не поступало.
Кроме того, в сети появились новые видео и фото боев. На кадрах видно, как турецкие военные разгромили ЗРПК Панцирь-С1. В России о потерях традиционно молчат.
#ШАМ. В эти минуты турецкие РЗСО и тяжелая артиллерия бьют по позициям русско-шиитских формирований в #Идлибе и на западе #Алеппо.— Kavkaz Center (@newkc14) February 28, 2020
Интенсивность ударов не снижается, а наоборот наращивается. Одновременно "работают" ударные дроны #сирия #турция #асад #русские #шииты #иран pic.twitter.com/oY77ssia0s