Войска Асада и Путина попали под мощный удар Турции и понесли большие потери 29.02.2020, 11:19

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Фото: Reuters

Российский Генштаб традиционно молчит.

Министерство обороны Турции заявило, что сирийские войска Башара Асада и российские наемники вновь пошли на провокацию, убив одного турецкого военного и еще двух ранив, однако получили достойный ответ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что сирийские правительственные силы подверглись атаке в регионе, куда Турция направила тысячи военнослужащих и военной техники для поддержки оппозиционных войск.

По словам турецкого журналиста Самира Бабаоглу, ВС Турции ликвидировали свыше 50 солдат армии Асада, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника. Официального подтверждения пока не поступало.

Кроме того, в сети появились новые видео и фото боев. На кадрах видно, как турецкие военные разгромили ЗРПК Панцирь-С1. В России о потерях традиционно молчат.