закрыть
29 февраля 2020, суббота, 12:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Войска Асада и Путина попали под мощный удар Турции и понесли большие потери

  • 29.02.2020, 11:19
  • 5,021
Войска Асада и Путина попали под мощный удар Турции и понесли большие потери
Фото: Reuters

Российский Генштаб традиционно молчит.

Министерство обороны Турции заявило, что сирийские войска Башара Асада и российские наемники вновь пошли на провокацию, убив одного турецкого военного и еще двух ранив, однако получили достойный ответ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что сирийские правительственные силы подверглись атаке в регионе, куда Турция направила тысячи военнослужащих и военной техники для поддержки оппозиционных войск.

По словам турецкого журналиста Самира Бабаоглу, ВС Турции ликвидировали свыше 50 солдат армии Асада, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника. Официального подтверждения пока не поступало.

Кроме того, в сети появились новые видео и фото боев. На кадрах видно, как турецкие военные разгромили ЗРПК Панцирь-С1. В России о потерях традиционно молчат.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип