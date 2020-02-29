закрыть
29 февраля 2020, суббота, 12:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Студентка БГУ: Действия Лукашенко выдают в нем не совсем здорового человека

23
  • 29.02.2020, 11:27
  • 4,992
Студентка БГУ: Действия Лукашенко выдают в нем не совсем здорового человека
МАРИЯ ПЕТРЕНКО

Пора брать ответственность за будущее страны на себя.

27 февраля Лукашенко объявил о том, что в мае готовится подписание «стратегии интеграции с Россией». Студентка БГУ и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Мария Петренко рассказала пресс-службе кампании о том, как реагируют молодые белорусы на подобные заявления диктатора:

- Отношение к этому, конечно же, негативное. Я не знаю, почему его так тянет к объединению с Россией, от которой даже ему вряд ли перепадет что-то такое же по значимости, как то, что он имеет в независимой стране. Уверена, что большинство белорусов с ним не согласны.

- При этом Лукашенко однократно заявлял, что он - «гарант независимости»…

- Один человек не может быть гарантом чего-либо. Он может заболеть, умереть, в конце концов, просто изменить свои убеждения - и где тогда его гарантии? Я не психолог и, тем более, не психиатр, но некоторые действия Лукашенко выдают в нем не совсем здорового человека. О какой тогда «гарантии независимости» может идти речь?

- Что нужно делать патриотам, чтобы сохранить независимость страны?

- Чтобы государство было суверенным, оно должно быть свободным и сплоченным. Мы должны объединяться. Не оставлять свои жалобы на кухне, где никто их не услышит, а выходить из своего «подполья». Нам нужны реформы и перемены. Нужны справедливые суды и настоящие честные выборы.

В конце концов, что ярче всего отличает независимый народ? Конечно же, его язык! Давайте говорить по-белорусски, чтобы ни у кого не возникло сомнения, кто мы. Пусть пропаганда грызет себе локти, ничего не в силах с нами сделать.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип