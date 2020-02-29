Студентка БГУ: Действия Лукашенко выдают в нем не совсем здорового человека 23 29.02.2020, 11:27

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МАРИЯ ПЕТРЕНКО

Пора брать ответственность за будущее страны на себя.

27 февраля Лукашенко объявил о том, что в мае готовится подписание «стратегии интеграции с Россией». Студентка БГУ и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Мария Петренко рассказала пресс-службе кампании о том, как реагируют молодые белорусы на подобные заявления диктатора:

- Отношение к этому, конечно же, негативное. Я не знаю, почему его так тянет к объединению с Россией, от которой даже ему вряд ли перепадет что-то такое же по значимости, как то, что он имеет в независимой стране. Уверена, что большинство белорусов с ним не согласны.

- При этом Лукашенко однократно заявлял, что он - «гарант независимости»…

- Один человек не может быть гарантом чего-либо. Он может заболеть, умереть, в конце концов, просто изменить свои убеждения - и где тогда его гарантии? Я не психолог и, тем более, не психиатр, но некоторые действия Лукашенко выдают в нем не совсем здорового человека. О какой тогда «гарантии независимости» может идти речь?

- Что нужно делать патриотам, чтобы сохранить независимость страны?

- Чтобы государство было суверенным, оно должно быть свободным и сплоченным. Мы должны объединяться. Не оставлять свои жалобы на кухне, где никто их не услышит, а выходить из своего «подполья». Нам нужны реформы и перемены. Нужны справедливые суды и настоящие честные выборы.

В конце концов, что ярче всего отличает независимый народ? Конечно же, его язык! Давайте говорить по-белорусски, чтобы ни у кого не возникло сомнения, кто мы. Пусть пропаганда грызет себе локти, ничего не в силах с нами сделать.