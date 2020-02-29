Ископаемого динозавра назвали в честь персонажа «Игры престолов» 1 29.02.2020, 11:42

Иллюстрационное фото

Летающий ящер жил 132 миллиона лет назад.

Новый вид ископаемых птеозавров, летающих динозавров, получил имя в честь Таргариенов, королевской династии из цикла фентези-романов Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", которые летали на драконах. Об этом пишет Forbes.

Фрагментарный скелет птеозавра был найден в глиняной яме на окраине Ганновера в Германии палеонтологом-любителем Куртом Виденротом еще в 1984 году.

Фото: Pteros

Тогда найденные кости показались ученым похожими на другого ископаемого ящера – орнитохейруса. Скелет птеозавра был помещен в музей Штутгарта. И в 2001 году за его исследование принялся палеонтолог Дэвид Анвин. Через 18 лет найденный динозавр был выделен в отдельный род. И наконец он получил новое имя: Targaryendraco wiedenrothi.

В честь Таргариенов и в честь палеонтолога, что его нашел. Имя предложил палеонтолог Родриго Пегас, один из тех, кто работал над исследованием птеозавра, большой поклонник романов Мартина.

Фото: vitor_silva.artstation

Как и у литературных драконов, у найденного образца темные кости. А еще он летал, имел устрашающий вид и солидный размер – вполне достаточно, чтобы получить такое имя.