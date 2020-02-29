«Сказали, масок нет, — и пол-очереди сразу срезалось» 29.02.2020, 12:11

Что происходит в белорусских аптеках.

В Минздраве говорят, что за день в Минске было продано 70 000 масок. Мол, это эмоциональные покупки, и вообще, запасы адекватны ситуации. Ближе к концу рабочего дня корреспондент Onliner вышел на широкий простор проспекта Дзержинского и пробежался по близлежащим аптекам. Благо их богато в округе. Ожидаемо в пятницу спрос на «Арпетол», «Арбидол» и прочие противовирусные препараты вырос значительно. Посетители аптек прилежно выдерживали очереди, сократить которые могло только объявление об отсутствии «набора паникера», пишет onliner.by.

Маленькая и уютная аптека сети Focus в бизнес-центре возле гостиницы Renaissance. Девушка подходит к кассе и просит маленький антисептик. В наличии его нет. Покупательница разворачивается без эмоций, как будто была готова к такому ответу.

— Антисептика нету, может, маски есть?

— Может, где-то и есть, а у нас полтора месяца назад закончились, к сожалению.

— Хорошо, а «Арбидол»?

— А «Арбидол» есть.

Начинаем долго общаться про «Арпетол», «Арбидол» и прочие их заменители.

— А если уже заболели…

— Звонить в Минздрав?

— Нет, главное — не паникуйте.

Через дорогу расположена аптека «Планета здоровья». Там тоже не видели медицинских масок полтора месяца.

— А остальной «набор для паникера»?

— «Арпетол» есть, есть «Гроприносин», есть «Эргоферон», есть «Анаферон» — тоже используется для профилактики.

— Помогает?

— Ну для коронавируса не панацея, конечно. Вирус-то серьезный. Люди умирают. Обычные противовирусные, которые мы пьем при гриппах, не помогут. Речь-то про профилактику. Но можете взять «Арпетол». У меня сегодня шесть упаковок ушло. Пока все есть. Но нельзя исключать, что после работы люди скупят противовирусные.

На прощание добрые фармацевты наказали мыть руки, обезораживаться, пить много воды и заключили, что все будет хорошо. Хочется верить.

Скромная аптека «Белфармации» за углом головного офиса «Беларусбанка». Если в предыдущих местах народу почти не было, то тут уверенная очередь из шести человек. Все напряженные, как будто им угрожает опасность. В итоге эта участь едва не постигает йоркширского терьера, на череп которого прилетает упавшая упаковка таблеток.

— Слушайте, если вам против этого вируса что-то надо, возьмите «Арпетол», — предлагает женщина за кассой.

— А у меня есть. У вас его скоро не останется.

— Да, скоро скупать начнут, — женщины смеются и заканчивают милую беседу.

Природа образовавшейся очереди, выясняется, в наличии масок. Две следующие покупательницы приобретают препараты, никак не связанные с вирусной профилактикой, но заканчивают заказ просьбой пробить три и две маски. Фармацевт каждый раз обращается к картонной коробке.

Следующая покупательница просит «Ангисептин», «Аскорбин», поливитамины, парацетамол для взрослых.

Наступает черед мужчины в черной куртке.

— 20 масок.

— Это вы звонили?

— Да.

Работница аптеки начинает отсчитывать 20 масок. В какой-то момент покупатель обращает внимание на процесс: «А они такие слабенькие. Дайте мне тогда 10». Женщина выдыхает и спокойно идет пробивать запрошенное.

— Давайте оставшиеся 10 мне.

— Давайте, а то их скоро разберут.

— Дефицит?

— Ажиотаж. Вчера продала 100 штук. Сегодня масок не было, заехала в головную аптеку, взяла еще сто. Но за два часа продала почти все. Оплата только наличными. Мы их только получили и не успели оприходовать.

Дальше по проспекту Дзержинского — «Аптека бережливых». Народ начинает расходиться с работы, так что зарождаются аншлаги. Перед входом мнутся парень с девушкой, решаются, заходить ли. После все же заходят. Но масок не оказывается, так что пара продолжает гуглить их наличие.

Женщина с большой упаковкой «Тайлол Хот» под мышкой без особой надежды спрашивает про маски и, получив отрицательный ответ, просит «Арпетол». Рядом стоит ее подруга, которая после расчета комментирует: «По мелочи — почти без шансов. Я сегодня заказала оптом 200 штук, скину тебе после телефон».

По диагонали через проспект аптека «Искамед» — прямо возле выхода со станции метро «Грушевка». Девушка стоит у прилавка и шутит:

— Видите, вы мне сказали, что масок нет, — и пол-очереди срезалось, дайте настойку элеутерококка, кислоту аскорбиновую и «Антигриппин».

Вслед за ней девушка просит две упаковки «Арпетола».

— Извините, одна осталась. Все раскупили сегодня.

Надо отметить, фармацевты в шести посещенных аптеках — просто котики. Несмотря на ажиотаж, отвечали спокойно и размеренно, просили не переживать и объясняли, что конец «Арпетола» и конец света — разные вещи.

В последнем месте (Adel — ребята, у которых поутру от наплыва пользователей рухнул сайт) девушка за кассой быстро понимает запрос.

— Масок — нет, санитайзера — нет, «Арбидола» — нет. Есть белорусский «Арпетол». Там были капсулы, здесь таблетки.

— А смысл в нем есть?

— Ну если вы прям болеете, то да. Но блин, я же без масок, без баночки спирта как-то справляюсь. Сильного дефицита, чтобы прямо паниковать, нет. Вообще повода нет паниковать. У обычного гриппа летальность выше. У СПИДа — гораздо выше. Но что-то никто не проверяется каждые полгода и не использует презервативы при каждом половом акте. А тут вот прямо паника.

Люди приходят с работы. Очередей становится больше. Говорят, ежедневно в стране выпускается около 200 000 марлевых и 40 000 одноразовых масок. Чиновники говорят, что на следующей неделе в аптеках ожидается поставка более 1,6 млн масок.