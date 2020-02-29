Минздрав о коронавирусе в Беларуси: Нас удивила и расстроила реакция населения 29.02.2020, 13:26

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Фото: tut.by

Владимир Караник рассказал о своем видении ситуации.

Вчера в Беларуси выявили первый случай коронавируса.

- Нас сразу удивила и расстроила реакция нашего населения на те мероприятия, которые принимаются. Заболевание подразумевают наличие клинических симптомов. Сейчас госпитализированного пациента ничего не беспокоит. Лечение не требуется, потому что у него нет клинических симптомов. Это не первая вирусная инфекция, которая приходит в страну, - рассказал министр здравоохранения Владимир Караник, пишет kp.by.

- Сегодня утром пациент был полностью в удовлетворительном состоянии без наличия температуры, признаков интоксикации нет, - добавил Игорь Карпов, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ. - Клинической картины заболевания нет. Он не подлежит перемещениям, мы будем отслеживать его клиническую картину. Будем надеяться, что у него все будет хорошо. Данные, которые поступают от наших коллег, которые встретились с большим количеством случаев этого заболевания, говорят о большом количестве противовирусных препаратов. И в Беларуси они доступны.

Министр подчеркнул, что у одногруппников заболевшего иранца, его девушки и ее семьи коронавирус не выявлен. Под менаблюдением - 26 одногруппников и 7 преподавателей студента.

Владимир Караник отметил, что многих интересует, сколько пассажиров летело в самолете вместе с иранцем.

- Я могу сказать точное число, сколько их летело. Там были в том числе 19 транзитных пассажиров, которые улетели дальше. Наши коллеги из сопредельных стран тоже проинформированы об этих ситуациях.

Министр уверен, что повода для паники сейчас нет.

- Надо успокоиться, ситуация контролируемая. То, что мы рассказываем об этом открыто - это результат политики Минздрава. Мы говорим об этом не потому, что не можем скрыть, а потому ,что хотим, чтобы население знало даже о наличии подозрений.

Обратил внимание Владимир Караник и на ажиотаж с масками - люди массово скупают их в аптеках.

- На сегодня выкупили 70 тысяч масок. У нас уже график поставок есть - 1 млн 160 тысяч масок мы ждем в понедельник, машина в загрузке. Когда говорят, что масок в аптеке нет, надо понимать, что есть государственные аптеки, есть коммерческие. Мы не имеем права обязать коммерческие аптеки закупить этот товар. Мы написали рекомендательные письма все-таки закупить эти маски. Ажиотаж с масками мы считаем эмоциональным.