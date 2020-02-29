Тысячи человек вышли на Марш Немцова в Москве (Онлайн, видео) 10 29.02.2020, 13:49

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ФОТО: МБХ МЕДИА

Шествие проходит от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Сегодня, 29 февраля в Москве прошел «Марш Немцова». Политика Бориса Немцова расстреляли четырьмя выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, сообщает «МБХ медиа»

В этот раз шествие прошел по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Сбор участников начался в 13:00 до 14:00 по московскому времени. Начало марша — в 14:00. Еще до начала Марша на Страстном бульваре собрались тысячи человек.

По данным «Белого счетчика» на 13:30, за рамки для участия в акции прошли 8,2 тысячи человек.

На 14.00 для участия в акции собралось уже более 14 тысяч человек.

На 14.30 по данным «Белого счетчика» в акции приняли участие 22 тысячи человек.

По обвинению в убийстве политика в июле 2017 года к 20 годам колонии строгого режима был приговорен Заур Дадаев. Остальные фигуранты дела получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Родственники Немцова убеждены, что, настоящий организатор убийства остается на свободе.