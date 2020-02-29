Парламентские выборы в Словакии: граждане могут сменить многолетнюю партию власти

Парламентские выборы в Словакии: граждане могут сменить многолетнюю партию власти1
- 29.02.2020, 14:07
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Опросы показывают острую конкуренцию за первое место между двумя политическими силами.
В Словакии в субботу проходят выборы в парламент, которые могут положить конец многолетнему правлению левоцентристской партии Smer Роберта Фицо.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Это первые выборы, которые происходят после резонансного убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой в 2018 году. Два года назад громкое дело взволновало всю страну и привело к отставке Фицо.
Опросы показывают жесткую конкуренцию за первое место между двумя партиями. И, что немаловажно, за два дня до выборов впервые сменился лидер социологических опросов - партию Smer впервые вытеснила популистская OľaNO («Обычные люди и независимые личности»).
Если победит OľaNO, она получит шанс сформировать правоцентристское большинство с другими консервативными и либеральными партиями и вытеснит от власти Smer, которая доминировала в политическом ландшафте Словакии более десяти лет.
Вместе с тем сохраняется шанс, что Smer все равно может оказаться крупнейшей партией парламента.
Ожидается, что третьей крупнейшей партией станет ультранационалистическая LSNS Мариана Котлебы.
Избирательные участки в стране открылись в 7:00 и должны закрыться в 22:00 по местному времени. Результаты голосования ожидаются в воскресенье.