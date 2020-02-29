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Арина Соболенко: Стараюсь играть более долгие розыгрыши - и мне это нравится

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  • 29.02.2020, 14:24
Арина Соболенко: Стараюсь играть более долгие розыгрыши - и мне это нравится

Первая ракетка Беларуси рассказала, как изменилась ее игра на этой неделе.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (N 13 ВТА) перед финальным матчем с Петрой Квитовой прокомментировала свое выступление на турнире в Дохе, сообщает pressball.by:

"Мне кажется, я лучше двигаюсь. Стараюсь играть более долгие розыгрыши, и теперь я не боюсь долго держать мяч в игре. И мне это нравится. Вот чем изменилась моя игра на этой неделе", — цитирует спортсменку WTA Insider.


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