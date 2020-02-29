Найдены три простых упражнения, которые резко повысят иммунитет

Найдены три простых упражнения, которые резко повысят иммунитет4
- 29.02.2020, 14:31
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Выполнять их лучше каждый день.
Движение помогает активизировать иммунные процессы в организме. Многочасовые тренировки не нужны − защитное и общеукрепляющее воздействие на организм оказывают умеренные тренировки.
Предлагаем комплекс несложных упражнений, которые не только помогут реже болеть, но и сделают тело более гибким и подвижным.
1. Дыхательная гимнастика
Упражнение выполняйте лежа или сидя. Дыхание расслабленное.
Сделайте неполный вдох, задержите дыхание и мысленно отсчитайте «раз». Сделайте неполный выдох, задержите дыхание и снова отсчитайте «раз».
Выполняйте упражнение в течение минуты.
Затем постепенно добавляйте счет («раз – два», «раз – два – три»). Ваша цель – стремиться к длительной задержке дыхания и увеличивать время цикла «вдох – выдох».
Результат: в кровь поступают дополнительные эритроциты, улучшается доставка кислорода в клетки и кровоснабжение тканей.
2. Прыжки на месте
Отрывать ноги от пола необязательно – нужно слегка приподниматься на носочках и как бы встряхиваться всем телом. Сильно бить пятками по полу тоже не надо, прыжки должны быть быстрыми и гораздо ниже, чем на скакалке.
Выполнять лучше утром, для начала достаточно пары минут.
Регулируйте длительность упражнения по своему состоянию, во время упражнения не должно возникать дискомфорта.
Результат: активизируется работа лимфатических узлов – важнейшей части иммунной системы. Лимфа начинает нормально циркулировать в организме, уменьшаются отеки.
3. Наклоны
Исходное положение стоя, ноги нужно слегка расставить. Поднимите руки вверх и наклонитесь вперед, дотрагиваясь пальцами до пола. Не нужно тянуться через силу − постепенно растяжка позволит опускать руки все ниже.
Задержитесь в этом положении несколько секунд и плавно выпрямляйтесь.
Наклоны можно делать в разные стороны. Выполняйте упражнение 7−10 раз.
Результат: упражнение помогает укрепить мышцы живота и спины, а также расслабиться и снять напряжение. От состояния спины, особенно позвоночника, зависит здоровье всего организма.
Несколько советов для крепкого иммунитета
Чаще бывайте на свежем воздухе и следите за чистотой в доме. Регулярно проветривайте помещение и проводите влажную уборку.
Следите за питанием, введите в рацион больше сезонных овощей и фруктов.
Больше двигайтесь, если нет возможности заниматься спортом – старайтесь чаще ходить пешком. Физическая активность повышает тонус организма и снижает риск развития многих заболеваний.
Отметим, не нужно приступать к упражнениям резко, только встав с постели. Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед выполнением лучше проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.