Найдены три простых упражнения, которые резко повысят иммунитет 4 29.02.2020, 14:31

5,567

Выполнять их лучше каждый день.

Движение помогает активизировать иммунные процессы в организме. Многочасовые тренировки не нужны − защитное и общеукрепляющее воздействие на организм оказывают умеренные тренировки.

Предлагаем комплекс несложных упражнений, которые не только помогут реже болеть, но и сделают тело более гибким и подвижным.

1. Дыхательная гимнастика

Упражнение выполняйте лежа или сидя. Дыхание расслабленное.

Сделайте неполный вдох, задержите дыхание и мысленно отсчитайте «раз». Сделайте неполный выдох, задержите дыхание и снова отсчитайте «раз».

Выполняйте упражнение в течение минуты.

Затем постепенно добавляйте счет («раз – два», «раз – два – три»). Ваша цель – стремиться к длительной задержке дыхания и увеличивать время цикла «вдох – выдох».

Результат: в кровь поступают дополнительные эритроциты, улучшается доставка кислорода в клетки и кровоснабжение тканей.

2. Прыжки на месте

Отрывать ноги от пола необязательно – нужно слегка приподниматься на носочках и как бы встряхиваться всем телом. Сильно бить пятками по полу тоже не надо, прыжки должны быть быстрыми и гораздо ниже, чем на скакалке.

Выполнять лучше утром, для начала достаточно пары минут.

Регулируйте длительность упражнения по своему состоянию, во время упражнения не должно возникать дискомфорта.

Результат: активизируется работа лимфатических узлов – важнейшей части иммунной системы. Лимфа начинает нормально циркулировать в организме, уменьшаются отеки.

3. Наклоны

Исходное положение стоя, ноги нужно слегка расставить. Поднимите руки вверх и наклонитесь вперед, дотрагиваясь пальцами до пола. Не нужно тянуться через силу − постепенно растяжка позволит опускать руки все ниже.

Задержитесь в этом положении несколько секунд и плавно выпрямляйтесь.

Наклоны можно делать в разные стороны. Выполняйте упражнение 7−10 раз.

Результат: упражнение помогает укрепить мышцы живота и спины, а также расслабиться и снять напряжение. От состояния спины, особенно позвоночника, зависит здоровье всего организма.

Несколько советов для крепкого иммунитета

Чаще бывайте на свежем воздухе и следите за чистотой в доме. Регулярно проветривайте помещение и проводите влажную уборку.

Следите за питанием, введите в рацион больше сезонных овощей и фруктов.

Больше двигайтесь, если нет возможности заниматься спортом – старайтесь чаще ходить пешком. Физическая активность повышает тонус организма и снижает риск развития многих заболеваний.

Отметим, не нужно приступать к упражнениям резко, только встав с постели. Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед выполнением лучше проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.