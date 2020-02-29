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Видеофакт: Из общежития №1 БГТУ медики в «скафандрах» забрали студента

  • 29.02.2020, 14:54
  • 4,043
Видеофакт: Из общежития №1 БГТУ медики в «скафандрах» забрали студента

У парня поднялась температура и болела голова.

Медики в защитных костюмах забрали из интерната №1 БГТУ, который находится по ул. Бобруйская 25, больного студента. Инцидент произошел в Минске в ночь на 29 февраля, сообщает Telegram-канал «Работаем с Пушкиным!».

В общежитии университета «Белсату» рассказали, что студенту, к которому вызвали скорую помощь, стало плохо и лекарства ему не помогали. Но о коронавирусе речь не идет.

«У парня поднялась температура и болела голова. Студент принимал лекарства, но они не помогали. В связи с этим вызвали скорую помощь. Теперь такие меры предосторожности. Я еще спросила, где парень был, с кем общался. Он мне ответил, что нигде, кроме как в магазине и не был. Знаете, сейчас лучше перестраховаться после этого случая с иранцем. Но мы сами были в шоке, когда приехала скорая, в таком виде. Стало не по себе, мы все были впечатлены, переживаем», – рассказали «Белсату» в общежитии №1 БГТУ.

В общежитии №1 также напомнили, что посещение студентов ограничено. Дежурные должны надевать маски на лицо.

В общежитии по улице Бобруйская проживают только граждане Беларуси. Здесь 104 комнаты, где могут проживать 416 студентов.

Коронавирус в Беларуси

Минздрав официально сообщил о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Беларуси. Он был обнаружен у иранского студента, который прилетел из Баку 22 февраля. Гражданин Ирана является студентом БНТУ.

В БНТУ отменили занятия в аудиториях до 15 марта.

По информации Министерства здравоохранения, в больницу попали 26 одногруппников иранского студента и 7 преподавателей. Сейчас Минская городская клиническая инфекционная больница, где находится инфицированный и лица, которые с ним общались, на карантине: вход на территорию больницы запрещен, консультативный прием плановых пациентов временно приостановили.

Что делать, чтобы не подхватить заразу?

Обязательно нужно мыть руки с мылом. Чем чаще, тем лучше! Но делайте это правильно.

Не прикасайтесь ко рту и лицу немытыми руками.

Усиливайте иммунитет.

Лучше не целоваться и не пожимать руки.

Избегайте контактов с больными.

Если есть возможность, то носите маску. Меняйте ее раз в два часа.

Пользуйтесь дезинфекторами на спиртовой основе.

Проветривайте помещения, в которых вы живете и работаете.

Объясняйте детям, почему следует мыть руки!


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