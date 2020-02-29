Видеофакт: Из общежития №1 БГТУ медики в «скафандрах» забрали студента
- 29.02.2020, 14:54
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У парня поднялась температура и болела голова.
Медики в защитных костюмах забрали из интерната №1 БГТУ, который находится по ул. Бобруйская 25, больного студента. Инцидент произошел в Минске в ночь на 29 февраля, сообщает Telegram-канал «Работаем с Пушкиным!».
В общежитии университета «Белсату» рассказали, что студенту, к которому вызвали скорую помощь, стало плохо и лекарства ему не помогали. Но о коронавирусе речь не идет.
«У парня поднялась температура и болела голова. Студент принимал лекарства, но они не помогали. В связи с этим вызвали скорую помощь. Теперь такие меры предосторожности. Я еще спросила, где парень был, с кем общался. Он мне ответил, что нигде, кроме как в магазине и не был. Знаете, сейчас лучше перестраховаться после этого случая с иранцем. Но мы сами были в шоке, когда приехала скорая, в таком виде. Стало не по себе, мы все были впечатлены, переживаем», – рассказали «Белсату» в общежитии №1 БГТУ.
В общежитии №1 также напомнили, что посещение студентов ограничено. Дежурные должны надевать маски на лицо.
В общежитии по улице Бобруйская проживают только граждане Беларуси. Здесь 104 комнаты, где могут проживать 416 студентов.
Коронавирус в Беларуси
Минздрав официально сообщил о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Беларуси. Он был обнаружен у иранского студента, который прилетел из Баку 22 февраля. Гражданин Ирана является студентом БНТУ.
В БНТУ отменили занятия в аудиториях до 15 марта.
По информации Министерства здравоохранения, в больницу попали 26 одногруппников иранского студента и 7 преподавателей. Сейчас Минская городская клиническая инфекционная больница, где находится инфицированный и лица, которые с ним общались, на карантине: вход на территорию больницы запрещен, консультативный прием плановых пациентов временно приостановили.
Что делать, чтобы не подхватить заразу?
Обязательно нужно мыть руки с мылом. Чем чаще, тем лучше! Но делайте это правильно.
Не прикасайтесь ко рту и лицу немытыми руками.
Усиливайте иммунитет.
Лучше не целоваться и не пожимать руки.
Избегайте контактов с больными.
Если есть возможность, то носите маску. Меняйте ее раз в два часа.
Пользуйтесь дезинфекторами на спиртовой основе.
Проветривайте помещения, в которых вы живете и работаете.
Объясняйте детям, почему следует мыть руки!