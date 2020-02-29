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Эрдоган - Путину: Оставьте нас один на один с Асадом

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  • 29.02.2020, 14:59
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Эрдоган - Путину: Оставьте нас один на один с Асадом

Турция сделает с диктаторским режим в Сирии то, что нужно.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями, сообщает apostrophe.ua.

"Сирийский вопрос - это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению (президента Сирии Башара) Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

По его словам, число погибших турецких военных при авиаударе сирийской армии в Идлибе возросло до 36.

"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", - добавил президент Турции.


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