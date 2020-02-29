Коровы, Лысенко и лыжи 4 Сергей Крапивин, «БелГазета»

29.02.2020, 15:06

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История повторяется?

75 лет назад, 25 февраля 1945г., газета «Гомельская праўда» напечатала заметку «Работают на коровах». Как пример сообщалось о том, что колхозники сельхозартели «Пятилетка» Ветковского района приучили к работе коров: с их помощью вывозят навоз на поля.

Так уготовано было раскладкой ролей в аппарате ЦК КП(б)Б, что второй секретарь Николай Киселев проводил в жизнь решения, вызывавшие ропот в народе. На Февральском (1945г.) пленуме ЦК этот опытный руководитель говорил извиняющимся тоном:

«Товарищи! Мы должны запрячь корову в плуг и борону хотя бы по одному тому, чтобы облегчить весьма тяжелую нагрузку лошади… В Чаусском районе нагрузка на лошадиную силу составляет 51 гектар, в Быховском районе - 62 гектара, а в районах, наиболее пострадавших от немецкой оккупации: Октябрьском, Освейском, Петриковском, Копаткевичском - нагрузка на лошадь превышает 100 гектаров. Без помощи коровы наша старая, исхудавшая от бескормицы и болезней во время немецкой оккупации лошадка не выдержит такую большую нагрузку».

Под конец своей речи Николай Васильевич перешел на лексику поэтов-народников: «Любит, жалеет свою корову-буренку колхозница, но мы уговорим, убедим ее, и она сама запряжет свою корову и сама на ней поедет пахать и бороновать».

А завершил уверенно: «Если мы по-настоящему, по-большевистски, возьмемся за подготовку коров к весенней посевной, то я думаю, что мы можем запрячь весной в плуг и борону 100 тыс. коров, что составит только одну треть всего поголовья коров колхозов и колхозников».

Через неделю, 27 февраля, выйдет постановление Бюро ЦК КП(б)Б и СНК БССР «Об использовании на сельскохозяйственных работах малопродуктивных коров колхозов и колхозников». В нем напишут то, о чем говорил Киселев на пленуме: «Установить задание по использованию на сельскохозяйственных работах малопродуктивных коров колхозов и колхозников в количестве 100 тыс. голов… Рекомендовать при работе на коровах применять мягкую упряжь».

А днем ранее Совнарком и ЦК «с целью дополнительного получения посадочного материала» примут постановление «О заготовке верхушек клубней картофеля». По методу трижды лауреата Сталинской премии академика Трофима Лысенко от каждой тонны пищевого картофеля «должно заготавливаться не менее 50 кг верхушек». Из 12 областей БССР самое большое задание будет доведено до Гомельской - 135 тонн, самое малое у Полоцкой - 20 тонн верхушек. Из будущего урожая руководителем хозяйств разрешат «выдавать сдатчикам по 2 кг картофеля за 1 кг верхушек».

Безмерно трудным, горьким будет в Беларуси урожай 45-го. А надо ли устраивать в военное время спортивные соревнования?.. Казалось бы, если у кого-то избыток физических сил, то пусть идет в лес на заготовку дров… И тем не менее в БССР решили провести массовые лыжные старты. Газета «Советская Белоруссия» писала в январе:

«Лыжная эстафета. В городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького состоялась первая после освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков общегородская лыжная эстафета. Приняли участие лыжники и лыжницы воинских частей Минского гарнизона, члены добровольных спортивных обществ, физкультурники фабрик, заводов, учебных заведений, учащиеся ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения. Всего участвовало 59 лыжных команд. Соревнования проходили на дистанции: для мужчин 5 километров, для женщин 3 километра.

Командное первенство в соревновании заняли лыжники Н-ской воинской части, где начальником физической подготовки тов. Люпян. Среди добровольных спортивных обществ города первое место заняла женская команда общества «Большевик», второе - женская команда «Спартака». По количеству участников в соревновании первенство завоевало спортивное общество «Трудовые резервы». Высокое мастерство хождения на лыжах (заметим, хождения, а не бега! - Ред.) показали мастер спорта т. Баганов (Н-ская воинская часть) и лыжница-перворазрядница Нина Николаенок из общества «Большевик».

В начале февраля прошли лыжные соревнования районного и областного уровня, первенства спортивных обществ:

«Два дня в Минске проходили областные лыжные соревнования колхозной молодежи. На соревнования собрались лыжники 11 районов области, завоевавшие первенство в районных состязаниях. 75 девушек и юношей отстаивали честь своего колхоза, своего района. Личное первенство среди юношей завоевал Александр Говорский из колхоза имени Молотова, Минского района. Он прошел 10-километровую дистанцию за 41 минуту 56 секунд. Среди девушек первое место завоевала Ольга Фадеева - лыжница колхоза «Скрыль», Пуховичского района. Дистанцию в 5 километров она прошла за 28 минут 25 секунд. Лыжники приняли участие в розыгрыше эстафеты. Эстафету выиграла команда колхоза имени Молотова Минского района. Второе место заняла команда колхоза «Коминтерн» Дзержинского района, и третье - команда колхоза «Профинтерн» Руденского района.

В заключение областных соревнований в помещении 2-й Минской средней школы состоялся вечер. На вечере был вручен переходящий приз областного комитета ЛКСМБ и комитета по делам физкультуры и спорта команде-победителю колхоза имени Молотова. Почетные грамоты обкома ЛКСМБ и комитета по делам физкультуры и спорта получили команды, завоевавшие второе и третье места. Всем участникам лыжных соревнований колхозной молодежи вручены цепные подарки».

Белорусскоязычная молодежная газета «Чырвоная змена», которую государство поддерживало даже в военное время, пропагандировала достижения, называла имена лучших спортсменов республики: Александр Говорский, Николай Синькевич, Иван Шалимо, Ольга Фадеева, Таиса Капустик, Станислава Нарейко.

И, наконец, в последние дни зимы прошли республиканские лыжные соревнования. В газетном отчете сообщалось:

«В районе деревни Уручье вблизи Минска прошли всебелорусские соревнования по лыжам. Приняли участие более 120 человек от 10 городов республики. Лучший результат на дистанции 10 километров показал представитель минской команды тов. Красносельский, прошедший это расстояние за 40 минут 28 секунд. Второе место занял тов. Баганов, который прошел эту же дистанцию за 40 минут 48 секунд. Победителем в соревновании на 20 километров вышел также тов. Красносельский, прошедший дистанцию за 1 час 25 минут 17 секунд. Второе место занял тов. Баганов. Первенство среди женщин завоевала тов. Николаенок (Минск). Она прошла дистанцию в 5 километров за 23 минуты 8 секунд. В соревнованиях по слалому (спуск с горы с преодолением препятствий) у мужчин победителем вышел тов. Красносельский, у женщин - тов. Реннель (Минск), у юношей - тов. Ермольчик (Минск). Первенство республики по лыжам завоевала лыжная команда Минска, второе место заняла команда Гомеля. Победители награждены грамотами Комитета по делам физкультуры и спорта при СНК БССР и ценными подарками».

Один вопрос из нашего сегодня: где в 1945г. в Уручье нашли гору для слалома?.. А может, все-таки выезжали в Силичи?

ХРОНИКА

26 февраля. Ставка ВГК приняла решение сосредоточить усилия 3-го Белорусского фронта на разгроме группировки противника, прижатой к морю юго-западнее Кенигсберга.

27 февраля. Войска 2-го Белорусского фронта сломили сопротивление противника западнее города Хойнице (Конитц) и за четыре дня боев продвинулись на 70 километров.

28 февраля. В Орше подведены итоги сбора средств на танковую колонну имени Героя Советского Союза Константина Заслонова. В государственный банк от тружеников района поступило наличными 1 млн 514 тыс. рублей.

1 марта. Наркомпрос БССР сообщил, что к началу весны в республике насчитывается 187 детских садов, в ближайшее время открывается еще 40. В Молодечненской области создается 16 женских и детских консультаций. Показательные детские ясли устроены на борисовской фабрике «Коминтерн».

2 марта. Юго-западнее Кенигсберга советские войска овладели населенными пунктами Розен, Рентенгюнтер, Шенвальде, Мертенсдорф и железнодорожной станцией Шенау.

3 марта. В восстановленном здании Витебского ветеринарного института возобновились занятия на всех курсах.

4 марта. Верховный Совет СССР в ходе протокольной подготовки к учреждению ООН объявил право Белорусской и Украинской ССР на непосредственные сношения с иностранными государствами.

Сергей Крапивин, «БелГазета»