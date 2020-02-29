МВФ сообщил о прогрессе в переговорах с Украиной 29.02.2020, 15:19

Представитель фонда сделал заявление о работе экспертов в Киеве.

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) достигли значительного прогресса в обсуждении законодательных инициатив с украинским правительством и продолжат дискуссию. Такое заявление сделал 29 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает liga.net.

"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", - сказано в заявлении.

Группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля.