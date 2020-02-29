Фотофакт: Бело-красно-белые флаги на Марше Немцова в Москве

Фотофакт: Бело-красно-белые флаги на Марше Немцова в Москве1
- 29.02.2020, 15:23
- 2,320
Кроме национальной символики белорусов на многотысячной акции были и украинские флаги.
Сегодня в Москве проходит «Марш Немцова». В этот раз шествие проходит по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. На 14.30, по данным «Белого счетчика», в акции принимает участие 22 тысячи человек.
В колонне протестующих были замечены белорусские национальные бело-красно-белые флаги и государственные флаги Украины.
Белорусские и украинские флаги на марше Немцова в Москве pic.twitter.com/l5ATwqaFLw— РБ головного мозга (@belamova) February 29, 2020