Фотофакт: Бело-красно-белые флаги на Марше Немцова в Москве 1 29.02.2020, 15:23

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Кроме национальной символики белорусов на многотысячной акции были и украинские флаги.

Сегодня в Москве проходит «Марш Немцова». В этот раз шествие проходит по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. На 14.30, по данным «Белого счетчика», в акции принимает участие 22 тысячи человек.

В колонне протестующих были замечены белорусские национальные бело-красно-белые флаги и государственные флаги Украины.