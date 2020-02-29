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Фотофакт: Бело-красно-белые флаги на Марше Немцова в Москве

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  • 29.02.2020, 15:23
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Фотофакт: Бело-красно-белые флаги на Марше Немцова в Москве

Кроме национальной символики белорусов на многотысячной акции были и украинские флаги.

Сегодня в Москве проходит «Марш Немцова». В этот раз шествие проходит по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. На 14.30, по данным «Белого счетчика», в акции принимает участие 22 тысячи человек.

В колонне протестующих были замечены белорусские национальные бело-красно-белые флаги и государственные флаги Украины.


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