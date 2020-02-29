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Ученые рассказали, что общего у человек и пчелы

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  • 29.02.2020, 15:42
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Ученые рассказали, что общего у человек и пчелы

Интересные результаты исследований зоологов из Новой Зеландии.

Они выявили сходство в работе человеческого мозга и пчелы. По их словам, альфа-ритм, зафиксированный в мозге этого насекомого, имеет те же свойства, что и у человека. Об этом пишет журнал «Нож».

Как считают ученые, их исследование предполагает, что, изучив работу мозга пчелы, человек сможет лучше разобраться в когнитивных функциях, связанных с альфа-ритмами головного мозга. Речь идет о таких способностях, как внимание и память.

«Эксперименты на людях очень дороги, сложны с точки зрения логистики и отнимают много времени, — поделился своими размышлениями Пол Жижка, один из авторов исследования. — Более того, мы не можем собирать данные с отдельных идентифицированных нейронов в человеческом мозге. Изучая мозг пчел, мы можем преодолеть эти ограничения и в будущем, возможно, применить полученные знания для исследования и лечения мозга».

Опыты проводились на обычных медоносных пчелах, которых стимулировали разными запахами, считывая их мозговую активность при помощи электродов. Оказалось, пчелы учатся ассоциировать запахи с пищей точно так же, как и люди.


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