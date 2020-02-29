Поделись снежинкою своей 1 29.02.2020, 16:10

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Иллюстрационное фото

Рядовые минчане возмущены «снежным раскулачиванием».

Этой зимой в эстонском городке Отепя должен был пройти чемпионат Европы по биатлону. Однако Эстония отказалась от этих соревнований из-за отсутствия снега. И плакал бы тот чемпионат, но тут подала голос Беларусь, щедрая душа - соревнования по биатлону решено было перенести в Раубичи, пишет «БелГазета».

Международный союз биатлонистов (IBU) на радостях пообещал компенсировать все затраты на их проведение. Но компенсация компенсацией, а снег в Беларуси этой зимой тоже большая редкость. Чтобы создать условия для биатлонистов, в Раубичах решено было задействовать специальные снежные пушки - генераторы искусственного снега.

Однако пушки в этой ситуации не волшебная палочка. Гостренер по биатлону Юрий Альберс пояснил в интервью «Комсомольской правде», что генераторы могут работать лишь тогда, когда температура на улице не выше -3°С, а лучше -5°С. Если же теплее - из пушек летит не снег, а вода. Погода же в эти дни морозцем как раз не балует: столбик термометра временами добегает до +10°С. «На прошлой неделе была одна морозная ночь - сколько могли, максимально сделали запасы. Будем перевозить снег из Логойска, Силичей, Веснянки», - заявил гостренер.

Действительно, лыжероллерная трасса в Веснянке - единственное место в Минске, где этой зимой было много снега. Его-то и решили «раскулачить» в пользу Раубичей. Фотокорреспонденты портала tut.by застали момент, когда солдаты укладывали у трассы помосты. Они рассказали, что планируют вывозить снег из Веснянки.

Начальник отдела лыжероллерной трассы футбольного клуба «Минск» Константин Калиновский отказался комментировать ситуацию порталу, объяснив, что не знает деталей решения: «Техника подъехала. Мне просто сказали оказывать помощь. Но такого, чтобы трассу закрывали, что-то отменяли, я не слышал. Вопрос только, сколько метров останется».

Тем временем рядовые минчане возмущены таким «раскулачиванием»: «Уже даже детям сообщили, которые в Веснянке занимаются, что соревнования здесь заканчиваются. Как же так? В угоду нескольким дням чемпионата увозить снег?»

Ну, для наших «слуг народа» главное перед Европой не ударить в грязь лицом. Тем более снег нынче в грязь превращается очень быстро. А простой народец как-нибудь перетопчется. Чай, не в Эстонии живем.