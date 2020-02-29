На Марш Немцова в Москве вышли более 22 тысяч человек

На Марш Немцова в Москве вышли более 22 тысяч человек1
- 29.02.2020, 16:15
- 1,589
На акции российской оппозиции звучит лозунг «Перемен!».
По данным «Белого счетчика», на марш памяти Бориса Немцова в cтолице РФ Москве пришли 22,3 тысячи участников. Как сообщает корреспондент The Insider, помимо требований найти заказчиков убийства Немцова, люди кричат «Перемен!», "Путин вор", «Мы здесь власть», «Кадыров — позор России!»
Сотрудник "России 1" Ярослав Красиенко пытается снять сюжет для ТВ на марше памяти Немцова (это уже классика): pic.twitter.com/ORdNvSXzSB— Ann (@IfSoAnn) February 29, 2020
Маршрут шествия проходит по Бульварному кольцу и по Проспекту Сахарова. Многие участники планируют после марша пойти на Большой Москворецкий мост, где Немцова убили.
Сотрудник «России 1» Ярослав Красиенко попытался снять сюжет для канала, но ему помешали журналисты и активисты.
Акции памяти Немцова проходят в Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Вологде и других городах.
Суд над убийцами Немцова приговорил пятерых выходцев из Чечни к тюремному заключению со сроками от 11 до 20 лет. Заказчик убийства до сих пор не установлен.