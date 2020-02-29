На Марш Немцова в Москве вышли более 22 тысяч человек 1 29.02.2020, 16:15

1,589

Фото: РИА Новости

На акции российской оппозиции звучит лозунг «Перемен!».

По данным «Белого счетчика», на марш памяти Бориса Немцова в cтолице РФ Москве пришли 22,3 тысячи участников. Как сообщает корреспондент The Insider, помимо требований найти заказчиков убийства Немцова, люди кричат «Перемен!», "Путин вор", «Мы здесь власть», «Кадыров — позор России!»

Сотрудник "России 1" Ярослав Красиенко пытается снять сюжет для ТВ на марше памяти Немцова (это уже классика): pic.twitter.com/ORdNvSXzSB — Ann (@IfSoAnn) February 29, 2020

Маршрут шествия проходит по Бульварному кольцу и по Проспекту Сахарова. Многие участники планируют после марша пойти на Большой Москворецкий мост, где Немцова убили.

Сотрудник «России 1» Ярослав Красиенко попытался снять сюжет для канала, но ему помешали журналисты и активисты.

Акции памяти Немцова проходят в Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Вологде и других городах.

Суд над убийцами Немцова приговорил пятерых выходцев из Чечни к тюремному заключению со сроками от 11 до 20 лет. Заказчик убийства до сих пор не установлен.