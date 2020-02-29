В Венеции обнаружили один из древнейших в мире мечей 29.02.2020, 17:07

Меч был изготовлен около пяти тысяч лет назад.

В Венеции случайно обнаружили один из древнейших в мире мечей. Много лет он хранился в музее при армянском Мхитаристском монастыре и экспонировался среди прочего оружия под видом средневекового, пишет «Фокус».

На самом же деле меч был сделан около пяти тысяч лет назад в на востоке современной Турции. Как он попал в Мехитаристский монастырь – никто не знает. Предположительно, меч изъяли из древнего захоронения и привезли в Венецию.

Экспонат привлек внимание Виттории Далл’Армеллины, специалистки по истории и эволюции оружия на древнем Ближнем Востоке. Она предположила, что меч намного старше, чем считалось, и провела дополнительное исследование.

Анализ показал, что меч изготовлен из «мышьяковой бронзы» — сплава из мышьяка и меди, который появился еще до того, как бронза из привычных меди и олова получила широкое распространение.

Девять схожих по форме мечей были найдены в Турции, на том месте, где когда-то стоял древний город Арслантепе (Львиный холм). Поселение здесь возникло еще в эпоху неолита. В 14 веке до н.э. город удалось захватить хеттам. Позже здесь находился центр позднехеттского (лувийского по языку) царства Камману.

Предположительно, меч принадлежал священнику Гевонту Алишану, известному поэту, писателю, монаху-мхитаристу и археологу. Он родился в Константинополе, а позже переехал в Венецию, где и скончался в 1901 году. Перед смертью Гевонт получил в подарок меч. Это стало известно из записки, которая хранилась в монастыре.

Пока все тайны меча не раскрыты. Виттория надеется выяснить, каким образом он попал в Венецию и кто его нашел.