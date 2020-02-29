Более 450 тысяч белорусов живут за чертой бедности 6 29.02.2020, 17:21

И это только по данным Белстата.

В Беларуси за чертой бедности находится 4,8% населения. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в четвертом квартале 2019 года.

Tut.by посмотрел, в каких регионах чаще всего оказывается за чертой бедности.

Выше всего уровень малообеспеченности населения в Брестской области (6,9%), следом расположились Гомельская (6,7%), Витебская (6,5%) и Могилевская (6,4%). В Минской области этот показатель составляет 3,9%, Гродненской — 3,7%, в Минске — 0,9%.