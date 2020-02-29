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Задержанные россиянами в Азовском море украинские рыбаки вернулись на родину

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  • 29.02.2020, 17:42
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Задержанные россиянами в Азовском море украинские рыбаки вернулись на родину
Фото: dpsu.gov.ua

Их судно пришло в порт Бердянск.

Задержанные 15 февраля российскими пограничниками в Азовском море рыбаки вернулись в Украину. Как говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы, тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение их судна в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной, пишет unian.net.

Отмечается, что сегодня утром ГПСУ получила информацию о том, что береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ (БО ПС ФСБ РФ) доставит в район общеопределенной системы разделения движения в Азовском море судно с украинцами, которые были задержаны ранее.

"За несколько часов на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск тактическая группа катеров Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство. По мере приближения оно было распознано как ЯЗП -0901, на борту которого находились 4 человека. По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море", - говорится в сообщении.

Напоминается, что за нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждого из рыбаков привлекли к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.


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